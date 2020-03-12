Возвращение в географию

Школьники из Сыктывкара и Сосногорска рассказали об исчезнувших лесных поселках, проявлениях глобального потепления, уровне комфортности проживания в разных населенных пунктах Коми на семинаре республиканского отделения Русского географического общества.

Слово юным исследователям на таком географическом семинаре предоставили впервые, и связано это с современными тенденциями в российском образовании. Заместитель председателя отделения Русского географического общества Петр Юхтанов напомнил, что в мае прошлого года президент России поручил минобрнауки страны проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей, в частности для будущих экономистов, специалистов в сфере туризма и международных отношений. Ранее, еще в 2017 году, Владимир Путин выступал за преподавание географии в старших классах.

Сейчас минобрнауки совместно с союзом ректоров и Российским географическим обществом работает над исполнением поручения президента. Когда это будет исполнено на практике, пока неясно. Но уже понятно, что курс на возвращение географии в число важнейших образовательных дисциплин взят. И важно поддержать стремление школьников заниматься научными исследованиями в этой области.

Впрочем, по выступлениям было заметно, что все три юных докладчика – пока скорее ассистенты при старших исследователях. Например, сыктывкарская девятиклассница Ирина Кичун презентовала семейное исследование, над которым уже много лет работает ее мать Юлия Кичун. Посвящено оно исчезнувшим поселениям Усть-Куломского района. Дед Юлии Кичун был сослан в Коми, здесь остался жить и работать его сын Дмитрий Кузьмин. Он потом и рассказывал дочери и внучке об истории ныне закрытых лесных поселков, показал места, где они находились, по памяти восстановил планы населенных пунктов, где проходили улицы, где стояли школы, жилые дома, склады. Пока исследования коснулись в основном поселений Виль и Чипсись (Гараж). Кроме своего родственника (его не стало в 2017 году), Юлия и Ирина опросили других земляков, когда-то живших в этих поселениях, нашли архивные фотографии.

– Работа проделана большая, но нельзя сказать, что она завершена. Ведь осталось еще много населенных пунктов, о которых совсем мало сведений в справочниках. А люди, проживавшие там, знают о них гораздо больше, – рассказала Ирина Кичун.

Виль, например, как узнали исследовательницы, впервые появился на топокартах в 1940-х годах как лесоучасток, в конце десятилетия там жили 52 высланных – немцы, западные украинцы, «власовцы». В 1956 году это уже поселок лесозаготовителей в составе Керчомского сельсовета, вскоре количество его жителей перевалило за 200 человек, работали школа, почта, радиоузел, аэропорт. А в 1976-м поселок исключили из учетных данных. Часть строений, включая новый дом семьи Кузьминых, разобрали и перевезли на новое место. Делалось это в целях оптимизации, укрупнения лесных поселков. Сейчас на месте поселка растет молодой сосновый лес, но подо мхом еще немного проглядывают остатки фундаментов. Впрочем, опознать, где и что было, могут лишь немногие старожилы этих мест. Одна из улиц поселения слилась с лесной дорогой, ведущей на Керчомъю. Обмелела и заросла река Виль, а когда-то она была судоходной, – скорее всего, это следствие активных лесозаготовок.

Как рассказала Ирина Кичун, есть местные жители, которые очень жалеют о том, что поселки, где они жили в детстве и молодости, закрыты, и говорят, что с удовольствием вернулись бы туда жить – но некуда.

Девятиклассник из Сосногорска Денис Пильгуев представил исследование о комфортности проживания людей в разных городах и районах Коми. Над ним школьник работает под руководством Вячеслава Камашева из Республиканского центра детей и молодежи. Традиционно, насколько та или иная территория хороша для проживания, оценивают, ориентируясь на окружающую среду, которая может негативно влиять на здоровье, трудовую деятельность, учитываются природно-климатические, социально-экономические и медико-биологические факторы. Денис и его научный руководитель построили карту комфортности исходя из десяти факторов, условно названных «Дети», «Климат», «Культура», «Население», «Образование», «Транспорт», «Туризм», «Услуги», «ЧС», «Экология».

Например, фактор «Дети» оценивался по расходам района на одного обучающегося, учитывались доля занимающихся во вторую и третью смену, очередь в детсады, доля детей, охваченных дополнительным образованием. По специальной формуле выводились баллы, в зависимости от их количества та или иная территория приобретала на рейтинговой карте по определенному показателю цвет от кирпично-красного (минимальные оценки) до лимонно-желтого (максимальные), а на комплексной – от темно-синего до желтого. По фактору «Дети» на вершине рейтинга, например, оказался Сосногорск, в тройке лучших Сыктывкар и Усть-Вымский район, в аутсайдерах – Сысольский район, который зато стал крепким середнячком по фактору «Культура». А столица Коми в этом исследовании, находящаяся в числе лидеров по большинству факторов, попала вниз таблицы по фактору «Туризм» вместе с Койгородским районом, в лидеры здесь вырвалась Воркута. В комплексе же верхнюю строчку по комфортности ожидаемо занял Сыктывкар, за ним следуют Сыктывдин, Ухта, Сосногорск. На нижней строчке Ижемский район.

Самым младшим участником географического семинара оказался восьмиклассник Максим Кузиванов из сыктывкарского Лицея народной дипломатии. Вместе со своим руководителем Татьяной Константиновой он представил доклад о проявлениях глобального потепления на территории Коми. В процессе работы проанализирован график изменения температур на основе данных метеорологов, найдены фотофакты (например, снимок дома в Воркуте с проседающим фундаментом – следствие таяния вечной мерзлоты). Также исследование построено на изменениях среднегодовой температуры на четырех участках – в Троицко-Печорске, Койгородке, Усть-Выми и деревне Лунь Корткеросского района. И, как показывают графики, начиная с 1960-го год на год не приходится: шкала скачет то вверх, то вниз, но в целом постепенно ползет выше.

Поскольку на географическом семинаре присутствовало немало людей, которые в науке далеко не первый год, обсуждение получилось интересным. Особо юных исследователей не критиковали (хотя справедливые замечания по поводу оформления презентации, надписи на которой уже с двух метров прочитать невозможно было, кое-кто получил), зато дали немало толковых советов и пообещали помощь в дальнейшей работе, если таковая понадобится.

Заведующая лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН Тамара Дмитриева идею местного отделения РГО оценила весьма положительно, напомнив, что и на такой солидной конференции в республике, как «Географические чтения имени профессора В.А. Витязевой», в последние годы участвуют детские или студенческие доклады. Это хорошая тенденция, важно привлекать в науку молодежь.

– Я охотно поделюсь методикой подготовки таких выступлений, потому что есть очень хорошие работы, но они могли бы быть лучше выстроены, – рассказала Тамара Дмитриева журналисту «Республики». – Видно, что проделана большая работа, исследования интересные и разные. Первая тема по лесным поселкам мне, например, близка, у нас была целая работа, посвященная потенциалу населенных пунктов, и сейчас в подобных исследованиях есть необходимость. Ведь существует угроза, что не только маленькие лесные поселки, но и города пропасть могут. Проблемы у тех же Инты и Воркуты. С эмоциональной точки зрения, как в выступлении у Ирины, да – не надо сокращать населенные пункты, пусть живут, но люди ведь хотят работать. А если нет градообразующей базы – как? Но то, что память нужно хранить, – это однозначно. А тут проделана очень хорошая работа краеведческого плана, тем более замечательно, что это семейная хроника, которая помогает понять особенности исторического расселения в Коми, появления и исчезновения поселений.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлены участниками семинара