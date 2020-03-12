Право на счастье

Инвалидность не помешала Александру Большакову найти любовь и завести семью

Родовая травма, полученная Александром Большаковым из-за врачебной ошибки, казалось, перечеркнет всю жизнь. С диагнозом ДЦП найти вторую половинку непросто, однако через друзей житель поселка Изъяю Печорского района познакомился с красавицей Лейлой. Оказалось, что сила духа и крепость любви творит чудеса. В феврале Лейла и Александр отметили годовщину свадьбы. В Печоре они воспитывают прекрасных дочерей – Владиславу и Василису. Журналист «Республики» побывал в гостях у необычной семьи, чтобы больше узнать об истории этой любви.

В атмосфере тепла и уюта

Семья Большаковых живет в типовой пятиэтажке на улице Социалистической. На Соц, как сокращенно называют эту улицу печорцы, много таких хрущевок из красного кирпича с разноцветными балконами. Напротив дома – двухэтажное здание Печорской спортивной школы, на ее стене висит плакат с суровым лицом хоккеиста. «В здоровом теле – здоровый дух! Этот лозунг еще не протух!» – написано на выцветшем плакате, посвященном Году спорта, который был объявлен в Коми в 2013-м. Кажется, время в этом районе заснеженного города будто остановилось.

Людям с инвалидностью в Печоре приходится тяжело. Как рассказала Лейла Большакова, в городе крайне мало магазинов с хорошими пандусами, практически нет приспособленных фитнес-клубов. Форма ДЦП у Александра тяжелая – первая группа инвалидности. Дома он передвигается с трудом, но все же без коляски, а на улице без нее не обойтись. Этой зимой мужчина редко выходит на прогулки, так как на обычной коляске по снегу передвигаться слишком сложно, а у электрической нужно менять аккумуляторы. Социальные службы почему-то отказываются помогать с заменой, а стоит аккумулятор больше 15 тысяч рублей. Для Большаковых сумма немаленькая.

В съемной двухкомнатной квартире быт устроен просто. Здесь нет никаких излишеств, что называется, все на своих местах. У хозяйки – миллион домашних забот. Благо есть юная помощница Владислава. Девочка хорошо учится в школе, ее любимые предметы – математика, чтение и физкультура. По вечерам ходит на секцию современных танцев. Очень рассудительная и не по годам взрослая, она во всем помогает маме. В меру возможностей помогает и глава семейства. Маленькая Василиса родилась весной 2019-го. То, с какой заботой и нежностью к дочери относится Александр, не может оставить равнодушным. Живут в семье и пушистые питомцы – кошки Чика и Гера. Правда, на чаепитие в большую комнату соизволила выйти только менее стеснительная Чика.

Речь у Александра затруднена, понять его можно, но не всегда и не сразу. Но домочадцы привыкли, умеют легко улавливать смысл по звукам. Пока мать была на кухне, Владислава помогала переводить речь отца, который, показывая на телевизор, говорил о каком-то важном событии.

– Футбол сегодня будет, – опередила его Владислава.

– Да, Лига чемпионов, – добавил Александр.

Выяснилось, что этот сильный духом мужчина очень любит спорт. Он показал на гири и гантели в углу комнаты. Эти спортивные снаряды без дела не стоят ни дня. Александр качается с 16 лет, а к футболу у него особая страсть. В этот момент на канале «Матч ТВ» эксперты обсуждали вечерние схватки футбольных небожителей в одной восьмой финала Лиги чемпионов. Играть предстояло «Челси» с «Баварией» и «Наполи» с «Барселоной». Но Александр – давний болельщик московского «Спартака». Когда ему было лет десять, любовь к красно-белым привил отчим.

– Понравился стиль игры «Спартака», – объяснил собеседник издания.

На вопрос о том, часто ли Александр смотрит футбольные баталии в компании друзей, Лейла ответила, что футбол Саша больше любит смотреть один. Несколько раз до этого Владислава тоже называла главу семьи Сашей. Оказалось, что родной отец бросил девочку вместе с матерью.

– Когда забеременела, то сразу сообщила ему об этом, а он в ответ: «А я уже вообще-то с другой встречаюсь», – рассказала Лейла.

В семье Большаковых гостей принимают радушно. На столе чай, кофе, варенье и конфеты. Вот так же за чашкой чая два года назад Владислава подсказала необычное имя для сестры. Имя выбирали более полугода. На семейных советах предлагались различные варианты, а тут у Влады как раз появилась подруга Василиса. Вот старшая дочь и предложила «царственное» имя для младшей. Сначала эта идея не понравилась Лейле, а потом, посоветовавшись с супругом, они решили все-таки поддержать предложение старшей дочери.

– Теперь у третьего ребенка тоже должно быть имя на букву «В». Может быть, Владимир?

– Нет, Рома, – оказалось, что с имением для будущего сына глава семьи уже определился.

Но Лейла говорит, что пока в планах третьего ребенка нет. С появлением в семье маленькой Василисы забот и так хоть отбавляй. Супруги не любят говорить о сложностях, с которыми сталкиваются. Но их хватает. Самое главное – финансы. Лейла трудится санитаркой в Печорской ЦРБ. Зарплаты у младшего медперсонала символические. Пенсия Александра – двадцать тысяч с копейками. На такие средства сильно не размахнешься. Машины у Большаковых нет. Хорошо, что во всем помогают друзья и родственники.

Одним из ярчайших примеров силы духа и преодоления жизненных трудностей в мире стал австралиец Ник Вуйчич. Он родился с редким заболеванием, которое привело к отсутствию всех четырех конечностей. Однако редкая генетическая патология не сломила Ника Вуйчича, и, имея лишь одну частично сохранившуюся стопу с двумя пальцами, он научился кататься на скейте, плавать, полностью себя обслуживать. Сегодня 37-летний мужчина является одним из самых известных мотивационных ораторов в мире, счастлив в браке и с супругой воспитывает четверых детей.

Мужчина со стержнем

Близкие и друзья, с которыми невероятно повезло Александру и Лейле, сыграли ключевую роль в истории их любви. Зачастую люди с инвалидностью обречены на одиночество. Однако помощь друзей и настойчивость самого Александра помогли ему добиться руки и сердца красавицы Лейлы. До появления парня из Изъяю в жизни ей катастрофически не везло с мужчинами. По ее словам, попадались сплошные хлюпики, пьющие и гулящие, хоть и с руками-ногами, но не мужики это были:

– Не любят они женщин, не уважают и не ценят.

– Слабые духом, – добавил Александр.

Биологический отец Владиславы, узнав о беременности Лейлы, оставил ее, совсем молоденькую, без какой-либо поддержки. Ныне его уже нет в живых. А с Александром Лейла познакомилась в 2012-м. Тогда она работала продавцом на рынке в Печоре, а он жил в поселке Изъяю, который от города отделяет река. Именно на том самом рынке и произошла их первая встреча.

– Подруга Настя вместе со мной работала, а Александр – друг ее мужа. Вот через Настю мы и познакомились, – объяснила Лейла.

Постепенно завязалось общение. Походы на дни рождения, звонки, переписка по интернету. Добираться в город из-за реки Александру помогали его верные друзья. Влюбленный, он окружил избранницу заботой, оказывал незабываемые знаки внимания. То приезжал из поселка с корзиной алых роз, то вдруг на День всех влюбленных с юмором подарил халат и тапочки, намекая на то, чтобы Лейла переезжала жить к нему. А на день рождения в мае 2013-го преподнес ей в подарок золотые серьги. Женщина до сих пор с гордостью их носит. В тот год Лейла с Владиславой переехали жить в Изъяю к Александру, а через пять месяцев они все вместе перебрались в Печору.

После шести лет совместной жизни Лейла оказалась в положении, и Александр, будучи настоящим мужчиной, предложил сыграть свадьбу. На фотографиях с важного семейного события счастливые люди. На одном из снимков запечатлен трогательный момент, как Александра в ЗАГС на руках несет товарищ. Жених, глядя в камеру из-за крепких дружеских плеч, буквально расплывается в улыбке. Пожалуй, в тот день в мире не было человека счастливее.

Годовщину свадьбы, 22 февраля, отметили скромно, посидели дома в кругу близких. Есть мнение, что мир делится на два типа людей: одни живут, другие ищут виноватых. Семья Большаковых – яркий пример людей, которые не требуют помощи и никого ни в чем не винят. Они обрели свое счастье в скромной и простой жизни. Такая семья – пример для всех. Настоящая история чуда, что творит любовь во времена, когда истинные чувства почти полностью обесценены, а в глазах многих видна лишь жажда наживы.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора, vk.com и pinterest.ru