Защита от коронавирусной инфекции

В среду глава Коми Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой. На совещании рассмотрели вопросы выполнения решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Благодаря своевременно принятым превентивным мерам сегодня ситуация в Республике Коми стабильная, заболевших коронавирусом нет, сообщила пресс-служба руководителя региона. Сергеем Гапликовым утвержден региональный план организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Разработана и утверждена дорожная карта организации обсервационного отделения в Сыктывкаре на базе Коми республиканского наркологического диспансера.

Проведен анализ готовности лечебно-профилактических организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией. Определены базовые учреждения для их госпитализации – стационары и отделения инфекционного профиля. Всего 322 инфекционные койки, из них 87 коек детских. Кроме того, есть резерв коек в количестве 686.

Определены 19 структурных подразделений медицинских организаций для резервной обсервации лиц, предположительно контактных по новой коронавирусной инфекции.

На базе Коми республиканской больницы имеется переносной аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Персонал обучен, расходные материалы есть в наличии.

В учреждениях здравоохранения создан запас медицинских масок, хирургических халатов, противочумных костюмов, респираторов, одноразовых шапочек, защитных экранов и очков, расходных материалов для забора материалов для лабораторного исследования, дезинфицирующих препаратов, кожных антисептиков.

Дополнительно закупаются противочумные костюмы и респираторы, дезинфицирующие средства и комплекты изолированных носилок.

Диагностика новой коронавирусной инфекции организована на базе Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми в соответствии с распорядительными и методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru