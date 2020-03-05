Полярницы из «Метелицы»

Хрупкие женщины и экстремальные путешествия в суровых арктических широтах – казалось бы, совершенно несовместимые вещи. Но и слабому полу покоряются льды и торосы полярных шапок планеты. О своих путешествиях в столь отдаленные места сыктывкарцам рассказали две полярницы из легендарной научно-исследовательской лыжной команды «Метелица». Встречи с Ириной Кузнецовой и Светланой Самарой прошли 28 февраля в рамках Дня Арктики.

День Арктики традиционно проводит Национальная библиотека Коми. Но так как ее здание сейчас закрыто на капитальный ремонт, то площадкой для мероприятия стал Дом дружбы народов республики. Первая встреча была посвящена нынешней деятельности команды, связанной с реабилитацией инвалидов, на второй шла речь о полярных путешествиях по Арктике и Антарктике.

Ирина Кузнецова – дочь бессменного капитана отряда Валентины Кузнецовой. Имеет разряд по лыжным гонкам, в группе являлась фоторепортером. Светлана Самара – президент Международной общественной организации «Метелица».

Как рассказала Светлана Самара, единственный в мире полярный женский отряд «Метелица» создан в 1966 году. С тех пор он неоднократно менял свой состав. Его участницы посетили Северный и Южный полюса и другие труднодоступные места Земли, совершили путешествия в Амдерму, на Северную Землю, на Землю Франца-Иосифа. Всего на счету отряда более двадцати экспедиций. Полярницы трижды побывали в Антарктиде, где провели серьезные научные эксперименты, исследования в области психологии и физиологии человека. Полученные результаты легли в основу методики, которая сегодня помогает представительницам команды заниматься реабилитацией инвалидов с ДЦП, ампутациями, травмами позвоночника. В своей работе команда использует адаптивное скалолазание, психологические программы и другие методики. За год через общественную организацию проходит более сотни семей.

– Психологическую нагрузку, которую испытывает человек с инвалидностью, можно сравнить с той, что испытывает человек в экстремальном путешествии. Задача реабилитации – помочь человеку справиться со стрессом, вернуться к нормальной жизни, – рассказала Светлана Самара.

Ирина Кузнецова поразила сыктывкарцев своими историями о встречах с белыми медведями. Как-то она шла замыкающей группу и, услышав шаги за спиной, оглянулась. Буквально в трех-пяти метрах за ней брел любознательный белый медведь. К счастью, хищник был не голодный, и трагедии удалось избежать. А как-то полярницы прошли рядом с белым медведем, который охотился на нерпу.

– Он сидел, широко расставив задние лапы, между которыми была полынья, – поведала Ирина Кузнецова. – Одной передней лапой прикрывал свой черный нос, а другую держал наготове. И стоило нерпе вынырнуть, нанес резкий удар, и добыча оказалась в пяти метрах от воды.

Встречу дополнили кадры видеохроники отряда, где закаленные полярницы в купальниках обтираются снегом при температуре минус 55 градусов.

– Когда я решила обтереться снегом на лыжной прогулке дома, то поразилась тому, какой, оказывается, у нас теплый снег, – отметила Ирина Кузнецова.

Параллельно с этими встречами в Коми республиканской академии госслужбы проходила видеоконференция «Трансграничное сотрудничество: люди и организации Северного измерения». Ее участники на примере Карелии и Финляндии обсуждали опыт взаимодействия приграничных субъектов России с зарубежными государствами. Пока студенты выступали с научными докладами об экологических проблемах Арктики, в соседней аудитории учащиеся Технологического лицея играли в Полярный квиз. Его вопросы были связаны с Севером, и все участники получили конфеты «Мишка на Севере».

В День Арктики состоялась презентация выставки «Мечтатель, обогнавший время» памяти краеведа, путешественника Владимира Королева, ушедшего из жизни в минувшем году. Были представлены экспонаты из его арктических экспедиций. Это курвиметр, морские приборы, книги с автографами, фотографии из северных путешествий, карты лыжных походов, а также труды самого Королева.

– Капитан, краевед, исследователь, первоклассный плотник, речник – это далеко не полный круг интересов Королева, – рассказала «Республике» заведующая отделом краеведческой и национальной литературы Ленинки Снежана Журавлева. – Интересный экспонат – бутылка с посланием, брошенным исследователем в реку Печору в 1970-х годах. Бутылочная почта была обнаружена у берегов острова Шпицберген в 1991 году, и ее отправили Королеву. Владимир Королев, будучи руководителем центра биосферного воспитания «Биармия», воссоздал древние финно-угорские судна-кочи «Зарни Ань» и «Анбур», на которых он с командой совершил несколько морских и речных походов.

Еще одним событием дня стала презентация Национального атласа Арктики, выпущенного в 2017 году по поручению президента России. Это фундаментальное комплексное картографическое издание информационно-справочного и научно-прикладного характера. В атлас вошли не только карты, но и тексты, космические снимки, фотографии, иллюстрации, диаграммы, а также данные по природным и техногенным рискам, проблемам загрязнения окружающей среды. Уникальное издание имеет тираж всего тысячу экземпляров, один из которых есть в Национальной библиотеке.

Артур АРТЕЕВ

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