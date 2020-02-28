Условия лучше домашних

В столичном поселке Верхний Чов после реконструкции открылся социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Церемония открытия состоялась в минувшую среду, 26 февраля.

После того как заместитель председателя правительства, министр труда и социальной защиты Илья Семяшкин и директор заведения Наталья Васютова перерезали ленточку, для гостей провели экскурсию по обновленному учреждению.

Самому зданию более 30 лет. Когда-то в нем располагался детский сад, потом начальная школа, а 22 года назад был открыт социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. По словам Ильи Семяшкина, на момент закрытия здания на реконструкцию в целом состояние помещений позволяло обойтись косметическим ремонтом. Однако в минтруде уже давно была задумана реконструкция, так как условия, в которых жили дети, морально устарели. Требовалось обустроить помещения с соблюдением новых стандартов.

– Прежние помещения не соответствовали масштабу деятельности, который ведут педагоги, – рассказал журналистам министр. – К тому же эти дети в кровных семьях живут не в самых лучших условиях, поэтому для них особенно необходимо создать атмосферу, которая бы приучала их к красоте, радовала глаз. Нужны были современные помещения, хорошо распланированные, чтобы спальни были не большими, а на двух-трех человек. Чтобы имелись зоны отдыха, хорошая кухня. У нас давно уже был проект реконструкции, но проблемы с выделением средств не позволяли к ней приступить. Правительство республики пошло нам навстречу, и средства в сумме 20 миллионов рублей были выделены.

Работы по обновлению здания велись с 1 июня 2019 года. Воспитанников на время ремонта распределили в Эжвинский филиал этого центра и в аналогичный социально-реабилитационный центр в селе Ыб Сыктывдинского района. В учреждении расширили коридоры, увеличили количество спален, частично заменили мебель – ту, что можно было сохранить, обновили. Теперь уютные, со вкусом оформленные комнаты ожидают своих новых хозяев.

Как рассказала Наталья Васютова, социально-реабилитационный центр рассчитан на 32 койко-места. Сюда поступают дети от трех до 18 лет. В основном из социально неблагополучных семей. Ребенок может поступить по акту ОПДН, если есть проблемы в семье, где ему пока нельзя быть. У кого-то родители лишены родительских прав, и дети временно находятся здесь до дальнейшего жизнеустройства. В последние годы многие оказываются в центре из-за жестокого обращения со стороны законных представителей. Но бывает, что мать в заключении. Ребенок может здесь жить неограниченное время. Школьников определяют на учебу в школу, расположенную рядом. Утром они в сопровождении соцпедагога идут на уроки, после обеда возвращаются.

Для ребят созданы домашние условия, их подтягивают в учебе, помогают раскрыть таланты. Поскольку дети из неблагополучных семей, как правило, имеют высокий уровень агрессии, психологи центра работают с ними по специальным программам, направленным на освобождение от нее и умение справляться со стрессами.

Сразу после ремонта сюда заехали 13 дошколят. Ребята школьного возраста остались там, куда были распределены на время ремонта, так как срывать их в середине учебного года и переводить из одной школы в другую – это стресс. По словам директора, новых детей будут набирать постепенно.

Наталья Васютова проработала в этом заведении 22 года, с самого его открытия. На вопрос, наблюдается ли какая-то положительная динамика за эти годы в плане сокращения числа поступающих детей, директор ответила: «К сожалению, меньше их не становится, каждый год примерно та же цифра. И самое печальное, что сегодня сюда уже попадают дети бывших наших воспитанников».

Но после реабилитации в семьи возвращается от 60 до 80 процентов ребят.

– Разные ведь бывают случаи: кто-то переехал и не может пока найти работу, мать-одиночка вынуждена лечь на операцию или длительное лечение в другом городе. Если родители страдают пьянством, пока их дети находятся в центре, им дают шанс изменить свою жизнь, бросить пить и найти работу. Пребывание здесь позволяет детям без стресса, в нормальных условиях пережить временный разрыв с родителями и вернуться в семью, – пояснил Илья Семяшкин.

На вопрос журналистов, планируется ли подобный ремонт или реконструкция в других социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, министр рассказал, что несколько лет назад такое учреждение было открыто в Инте, условия там очень хорошие, даже есть спортивный зал. В Воркуте прежнее здание центра было в плачевном состоянии, но скоро вопрос разрешится: в городе освободился один из детских садов, в котором заканчивается реконструкция и будет открыт социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Еще один аналогичный центр в Ухте реконструируют постепенно, не закрывая его.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Минтруда РК