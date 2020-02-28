Сыктывкар увидел многоцветье ижемской культуры

В рамках масштабного проекта «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященного грядущему столетию региона, с 21 по 23 февраля для сыктывкарцев выступили творческие коллективы Ижемского района. Гала-концерт ижемцев с аншлагом прошел 23 февраля в Академическом театре драмы имени Виктора Савина.

В столицу Коми из района приезжала солидная делегация – сто двадцать человек. Сельчане привезли художественную выставку, мастер-классы по самобытным ремеслам, литературно-презентационную и концертную программу.

21 февраля на студенческой сцене колледжа культуры имени Чисталева самодеятельный коллектив «Образ» из села Большое Галово показал спектакль по пьесе Леонида Зорина «Мужчина и женщины» (режиссер Валентина Трапезникова). «Образ» – театральный коллектив, созданный в 2016 году. Он уже известен в районе, а в прошлом году стал участником фестиваля «Коми рытъяс». Герой комедии Зорина обращается в психоневрологический диспансер с просьбой выдать справку о том, что он не состоит там на учете. Однако все оказывается сложнее, чем он ожидал.

На следующий день в Центре коми культуры прошла творческая встреча с фотографами-любителями, художниками и композиторами района. Гости посетили художественную выставку, ознакомились с новой книгой фотографа Владимира Ануфриева «Путешествие на родину коми-ижемцев», увидели выступления самодеятельных артистов.

В республиканском Доме дружбы народов специалисты районного историко-краеведческого музея рассказали про традиции ижемского чаепития. Здесь продегустировали различные национальные блюда, дары природы и продукцию предпринимателей. На мероприятии «Приглашаем к изьва чаю» угощали разными сортами чая (в том числе и чаем с луком) и национальными блюдами: рыбой, шаньгами с картошкой, колобками и калитками. Рассказали, как ижемцы осваивали земли, выращивали рожь, ячмень, пшеницу и овес. Здесь же состоялись мастер-классы по самобытным ремеслам, демонстрация ижемского народного костюма, знакомство с традициями его ношения, историей возникновения. Зрителям показали ритуал одевания невесты под пение традиционных песен к конкурсу «Хоровод невест». Вокальное трио «Рябинушка» из деревни Вертеп, народный хор «Войвыв дзоридз» из села Бакур и Ижемский народный ансамбль песни и танца украсили своими выступлениями субботнее чаепитие.

23 февраля программу Дней культуры завершил гала-концерт «Изьва муöй, олан гажöй» («Ижма – радость моя»). Билеты на концерт раскупили практически сразу, и в зале почти не осталось свободных мест. Среди зрителей были уроженцы со всех уголков Ижемского района.

– Ижма вслед за Прилузьем привезла в столицу все лучшее, что есть на нашей земле, – обратился к залу исполняющий обязанности главы Ижемского района – руководитель администрации Роман Селиверстов. – Это подарок нашей республике к ее предстоящему столетию.

На сцене ожили самые яркие традиции ижемцев: фрагменты народного праздника «Луд», трудовые причитания и обряды во время сенокоса, богатый песенный и танцевальный фольклор оленеводов. Многие зрители обратили внимание на то, что звучали в основном песни самодеятельных ижемских авторов. Это творения Лидии Терентьевой, Александра Семяшкина, Юрия Рочева, Таисии Чаплыгиной, Генриетты Сусловой, Михаила Городилова, Глеба Семяшкина, Сергея Артеева и других. Также ижемцы поразили количеством гармонистов. В одном из номеров сразу играли одиннадцать музыкантов-гармонистов. Среди них и одна ижемка в старинном сарафане. Вряд ли на сцене драмтеатра когда-либо ранее было так много артисток в традиционных (а не сценических) нарядах из парчи и шелка. На Ижме бабушкины сарафаны, рубахи и платки, пошитые еще век-полтора назад, надевают на концерты и народные праздники. И добротные ткани до сих пор выглядят как новые.

Отдельный блок концерта был посвящен военному времени. Из каждой деревни, каждого села и поселка на фронт ушли защитники отечества. Возвратились домой далеко не все. Из 463 призванных жителей села Сизябск вернулся 231 человек. Отважно защищали северные рубежи страны ижемские оленеводы. В 1941 году для формирования оленьих батальонов было призвано более трехсот ижемцев и отобрано более одной тысячи двухсот оленей. Среди мобилизованных значились не только оленеводы, но и речники, судостроители, служащие и колхозники.

В финале программы ижемцы пожелали процветания Республике Коми и передали эстафету своим соседям – Усть-Цилемскому району. От Романа Селиверстова ее получил руководитель администрации Николай Канев. Дни культуры Усть-Цилемского района в Сыктывкаре пройдут 29 февраля и 1 марта.

Артур АРТЕЕВ

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