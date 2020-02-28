«Спартакиада Роснефти»: сила северян – в воле к победе и сплоченности

Команда ООО «РН – Северная нефть» участвует в десятой, юбилейной зимней спартакиаде ПАО «НК «Роснефть», которая проходит в Уфе. Лучшие спортсмены из дочерних обществ компании состязаются в четырех дисциплинах.

Зимняя спартакиада – масштабный яркий праздник спорта. В столицу Башкирии четвертый год подряд съехались спортсмены из более чем тридцати дочерних обществ компании.

Организаторы не случайно снова выбрали Уфу местом проведения зимнего корпоративного турнира: в городе при участии «Роснефти» созданы прекрасные условия для тренировок, проведения крупных соревнований.

В последнюю неделю зимы команды нефтяников со всей России демонстрируют мастерство в хоккее, лыжных гонках, конькобежном спорте, эстафете на санях.

В сборную «РН – Северная нефть» вошли 18 спортсменов, которые выступают во всех дисциплинах. Особые надежды Общество возлагает на хоккеистов, которые в прошлом году стали триумфаторами турнира, а в этом намерены подтвердить титул чемпиона.

– Хоккейные баталии – одни из самых напряженных и зрелищных. Уровень соперников невероятно высок. Занять первое место в хоккее – значит золотыми буквами вписать свои имена в спортивную летопись «Роснефти». В прошлом году нам впервые удалось победить, – рассказал оператор по добыче нефти и газа, капитан хоккейной команды «РН – Северная нефть» Евгений Сальников. – Наша сила в сплоченности, умении понимать друг друга на площадке, высокой технике. Перед ответственным стартом серьезно тренировались, готовились. Настроены побороться за золото.

Вместе с опытными и титулованными спортсменами в зимней спартакиаде участвует и новичок – слесарь РТУ четвертого разряда Алексей Москвин. Его конек – лыжные гонки. Впервые нефтяник встал на лыжи в первом классе, в средней школе начал заниматься с тренером. С тех пор спорт стал образом жизни молодого человека.

– Совмещать работу и регулярные тренировки тяжело. Однако предприятие создало отличные условия для занятий физкультурой и спортом: арендует спортзалы, ледовый корт и бассейн, круглый год проводит соревнования по различным дисциплинам, – отметил Алексей Москвин. – Перед поездкой в Уфу я усилил тренировочный процесс, чтобы набрать хорошую форму. Мечтаю принести команде призовое место.

За сборную Общества выступают сильные и решительные спортсмены, способные проявить волю к победе и занять в турнирной таблице первые строки.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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