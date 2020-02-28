Работы в пределах Дорожного фонда

Заслуженный строитель Коми и России, почетный житель Сыктывкара Герман Николаев уверен, что в дорожной отрасли республики давно пора начать внедрять новые технологии, которые активно применяются в близких с Россией по климату странах, полезно также вспомнить о забытом опыте строителей времен СССР. Это предложение он высказал во время встречи активных жителей региона с министром строительства и дорожного хозяйства Андреем Крикуненко. Это была очередная встреча с министрами, проходящих на площадке Общественной палаты республики по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

Дорожная тема стала одной из самых острых на этой встрече. Еще до ее начала министр передал общественникам ответы на вопросы, присланные заранее, на другие ответил очно.

Членов Общественного совета Троицко-Печорского района интересовало, например, когда полностью асфальтовой станет дорога от Ухты до Троицко-Печорска. Несколько лет назад сорокакилометровый грунтовый участок, который большую часть года был весьма трудно проезжим, начали реконструировать, превращая в современную трассу. В 2016 году завершились работы по строительству моста и асфальтированию 12 километров в середине проблемного участка. А по бокам так и остались грунтовые отрезки. Министр сообщил, что в 2018 году разработана проектная документация на продолжение работ еще на 13,5 километра дороги, но из-за нехватки средств работы отложены на неопределенный период – все будет зависеть от наполняемости дорожного фонда. Что касается ремонта старых асфальтовых участков этой же трассы, то он предусмотрен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023-2024 годах.

Также министр рассказал о решении вопроса с освещением дороги республиканского значения в Усть-Цилемском районе:

– Скажу больше, этот вопрос стоит и в других муниципалитетах – и по освещению, и по строительству пешеходных переходов, остановочных комплексов. Будем все это делать на дорогах в рамках национального и регионального проектов.

По словам Андрея Крикуненко, на ремонт дорог в Коми в нынешнем году заложено 537 миллионов рублей, на эти средства планируют привести в порядок 46 километров на межмуниципальных трассах. В три с лишним раза большая сумма уйдет на содержание дорог (4,8 тысячи километров) и различных дорожных сооружений (таковых 317).

– Вы хорошие цифры дорожного ремонта озвучили. Но маленькие, – прокомментировал общественник Герман Николаев. – Поэтому как вы смотрите на то, чтобы подумать о внедрении забытых технологий и новых, типа полимербитумных покрытий. Они недешевы, но зато потом стоят восемь лет как минимум. Или вспомните, как наши дорожники, строя дорогу на Мураши Кировской области, перемешивали цемент с песком, – получалось прекрасное основание для полотна.

Министр парировал, что рад бы и новые технологии применять, и старые вспоминать, но пока не до экспериментов. Есть список работ, которые выполнить крайне необходимо, есть определенные суммы.

– Если бы в Дорожном фонде хоть чуть-чуть было свободных средств, тогда мы могли бы проводить испытания, делали бы отдельный участок дороги по новым технологиям, – пояснил Андрей Крикуненко. – Сейчас, конечно, нам добавили федеральные средства на строительство участка дороги на Печору, но нам за другие участки этой дороги, построенные ранее, нужно платить по 1,3 миллиарда ежегодно. А Дорожный фонд у нас за счет всех вливаний и федеральных средств всего пять с половиной миллиардов.

Вопрос финансирования дорожной отрасли обсуждали и на заседании правительства, где Андрей Крикуненко озвучил новые нормативы затрат на капремонт, ремонт и содержание автодорог регионального или межмуниципального значения в Коми в 2020 году. При разработке постановления об установлении этих нормативов за основу взяли необходимые виды работ, которые нужно проводить на дорогах, их сметную стоимость в 2019 году и применили к ней индекс-дефлятор.

Как следует из приложения к постановлению, на ремонт километра дороги второй категории в нынешнем году полагается 23 387 тысяч рублей, на капремонт – 62 853 тысячи, на содержание – 777,5 тысячи. По третьей категории суммы, соответственно, 15 155, 40 325, 462,7, по четвертой – 10 976, 28 047, 280,9, по пятой – 4221, 11 264, 197,3. Содержание одного погонного метра наплавного моста обойдется в 17,2 тысячи в год, ледовой переправы – 4,9, судовой сигнализации на мосту – 1,2. Стоимость содерж ания технических средств организации дорожного движения – 18,9 тысячи на один километр дороги.

В частности, эти нормативы нужны, чтобы рассчитывать субсидии на дорожную деятельность, которые выделяют из региональной казны муниципальным властям. Но, как выяснилось, размеры упомянутых субсидий устраивают не всех. Мэр Ухты Магомед Османов заявил, что на подведомственной ему территории в этом году нужно отремонтировать 11,7 километра дорожного полотна. Но выделенных денег явно недостаточно, потому что это очень разные километры, даже если категория одна и та же. Например, улица Ленина в Ухте шириной 30 метров, а Дзержинского – шесть метров. Значит, надо выделять деньги не по километрам, а по квадратным метрам.

– Вопрос, я так понимаю, не к постановлению, а к тем средствам, которые вам выделены. Давайте встретимся или созвонимся и все обсудим, – предложил Андрей Крикуненко.

– Если у муниципалитета не хватает денег на выполнение поставленных перед ним задач, то есть два пути: первый – можно увеличить поступление денежных средств в казну муниципального образования, второй – перераспределить средства в бюджете на более важные направления. В той части, в какой регион имеет возможность помогать муниципалитету, он помогает, остальное – вопросы местного значения, – добавил заместитель председателя правительства Константин Лазарев.

Магомед Османов в ответ иронично поблагодарил за ликбез, заявив, что денег ему все равно не хватит, на что получил ответ уже от первого зампреда – Михаила Порядина, что «не все муниципалитеты имели такую счастливую возможность получить денежную поддержку от республики». Тем не менее он примет вопрос к сведению и позже готов обсудить его более подробно.

Анна ПОТЕХИНА

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