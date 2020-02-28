Коммунальные тяжбы

Как приблизить проведение капитального ремонта многоквартирного дома, кто должен вывозить снег из дворов и как наказать управляющую компанию за неправомерное выставление счетов? На эти и другие вопросы жителей республики, обратившихся на организованную в Госсовете Коми прямую линию по вопросам ЖКХ, ответили специалисты профильных служб и ведомств региона.

Первой на прямую линию дозвонилась пенсионерка Римма Никандровна из Сыктывкара. Она слышала, что граждане, которым перевалило за 80 лет, освобождаются от взносов за капремонт многоквартирных домов. Римме Никандровне уже 87, но ей компенсируют только половину взноса, и она интересуется, почему так.

На вопрос сыктывкарки ответил генеральный директор Регионального фонда капремонта Александр Толмачев, пояснивший, что федеральный центр дал право регионам самостоятельно устанавливать льготы по капремонту для своих жителей. В Коми установлена социальная норма – 18 квадратных метров, и граждане, которым исполнилось 80 лет, освобождаются от платы за капитальный ремонт этих 18 «квадратов», а за остальную площадь придется заплатить. Таким образом, 80-летние льготники получают примерно одинаковую сумму компенсации (разница зависит от района, в котором проживает гражданин).

Жительница поселка Войвож Сосногорского района Елена Анатольевна пожаловалась на местную тепловую компанию: отопление в домах населенного пункта «лихорадит» так же, как и погоду. Первый замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка сообщил, что согласно свежей сводке все котельные Сосногорского района работают в штатном режиме, и надо разбираться в причине некачественного предоставления коммунальной услуги. Изъян может быть в системе подачи тепла, либо в регулировании подачи, либо сам дом недостаточно утеплен, и тепло уходит сквозь дыры в стенах. Проблема взята на контроль, а самой позвонившей посоветовали в последующем сразу же обращаться с письменной жалобой в ресурсоснабжающую организацию. А вовремя составленный акт о некачественно предоставленной услуге поможет возместить ущерб, который понес потребитель.

Следующий позвонивший, Александр Львович, спросил, в чьи обязанности входит вывоз снега из дворов. В их дворе управляющая компания почистила снег, сдвинув его в огромные горы, причем одна снежная «вершина» образовалась прямо при выезде из двора и загораживает автомобилистам проезжую часть.

Первый заместитель руководителя Службы по строительному и жилищному надзору Ольга Микушева объяснила, что вывоз снега не входит в обязанности управляющей компании – по закону снег должен вывозить орган местного самоуправления в рамках благоустройства населенного пункта. Поэтому следует обратиться с соответствующим заявлением в администрацию муниципалитета. Со своей стороны ведущая прямую линию председатель постоянной комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина заверила, что уже само обращение на прямую линию гарантирует, что в орган МСУ будет сделан такой запрос, а ответ оперативно отправлен заявителю.

Интинка Ольга Александровна поведала участникам прямой линии о своей беде: она уже много лет не может привести в порядок свою квартиру – ремонтники отказываются что-либо делать, пока в этом многоквартирном доме качественно не залатают крышу. В трехкомнатной квартире Ольги Александровны потолок протекает в двух комнатах и прихожей. Этой проблеме уже 11 лет, управляющая компания ремонтирует крышу, но течь устранить не в состоянии. Выяснилось, что дом стоял в графике на капремонт в 2018 году, но из очереди его по неизвестной причине «выкинули». Ольга Александровна инициировала проведение собрания собственников, решение которого о необходимости ускорить сроки капремонта было отправлено в региональный фонд. В администрации города интинке сообщили, что дом вновь поставили в очередь, сроки проведения капремонта – 2020-2025 годы.

Отвечая на этот вопрос, гендиректор Регионального фонда капремонта Александр Толмачев пояснил, что в республике принята региональная программа капремонта, ежегодно принимаются краткосрочные планы ее реализации. Муниципалитет может капитально отремонтировать столько многоквартирных домов, на сколько это ему позволяют собранные средства взносов от граждан. По всей видимости, из очереди дом, о котором идет речь, исключили именно по этой причине – не хватило средств. Сейчас начинается формирование краткосрочных планов на 2021-2023 годы, и с учетом рекомендации жилищной комиссии велика вероятность, что удастся приблизить капремонт данного МКД. Вопрос взят на контроль.

Будет проведена проверка и в доме №166 по улице Карла Маркса в Сыктывкаре, жители которого страдают от скачков электричества. От их имени на прямую линию обратилась ветеран труда Раиса Васильевна. Куда только сыктывкарцы не жаловались, а в ответ получали совет закупить и установить у себя стабилизаторы напряжения.

Ольга Микушева согласилась, что скачков напряжения свыше определенного значения быть не должно, и заверила, что служба проведет проверку. И если факт подтвердится, к организациям, допустившим нарушение, будут предъявлены меры административного воздействия.

Последний звонок на прямую линию поступил из Ухты от жильцов дома №11 по улице Куратова. Они получили от управляющей компании «Ухтажилфонд» непомерные счета за неоказанные услуги. За ремонт кровли, которого не было в помине, жительнице этого дома Светлане Геннадьевне пришел счет на 18 тысяч рублей за 2016, 2017, 2018 годы. Ольга Микушева сообщила, что аналогичные жалобы в Службу стройжилнадзора поступили и от собственников жилья в других домах по улице Куратова. Проверка показала, что УК предъявила к оплате неправомерные счета.

Галина ВЛАДИС

Фото classomsk.com