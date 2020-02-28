Выходной день для волеизъявления

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом в среду сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников.

– Владимир Владимирович только что согласился с этим предложением, поэтому мы исходим из этого, – сказал Крашенинников.

Он добавил, что в законе будет прописано, что «всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе».

Крашенинников сообщил, что внеочередной выходной день должен быть оплачен.

– Это будет оплачиваемый выходной день, это никакой не отгул, не за свой счет человек возьмет выходной. Все будет нормально, – приводит слова сопредседателя рабочей группы ТАСС.

26 февраля Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы, созданной для подготовки внесения поправок в Конституцию. Как заявил российский лидер, всего было внесено около 900 предложений по поправкам. Накануне Крашенинников сообщил, что работа над внесением поправок «выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста изменений в Конституцию».

В ходе встречи рабочей группы с президентом, депутат заявил, что проект по поправкам будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта.

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила внести в основной закон положения о том, что «дети – это важнейшее достояние России». Российский лидер поддержал инициативу, с учетом демографических проблем предложение является актуальным, считает президент.

Была поддержана инициатива закрепить доступность медицинской помощи. В этом направлении в Конституции также следует прописать участие местных органов власти, чтобы избежать разрыва в сфере публичной власти, когда «вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

Поддержал президент и инициативу об усилении положения о социальном государстве, а также закреплении единой социально ориентированной политики государства.

Была поддержана президентом инициатива прописать в Конституции положение об уважении труда. По мнению президента, это обеспечит закрепление в общественном сознании уважения к труду, что, в свою очередь, привлечет внимание и государства.

Путин назвал уместным и востребованным предложение прописать в Конституции роли предпринимательства обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

Также Путин согласился с необходимостью запретить высшим должностным лицам, в том числе министрам, сенаторам и губернаторам владеть иностранными активами и счетами за границей. При этом президент заявил, что список лиц, на которых будет распространяться запрет, необходимо расширить, внеся в него и главу государства.

Важным и востребованным российский лидер назвал предложение отметить в Конституции обеспечение защиты персональных данных в киберпространстве.

Также президент поддержал инициативу закрепить в Конституции недопустимость призывов к отчуждению территории России.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты России, герой России Вячеслав Бочаров оценил предложение насчет закрепления в основном законе страны тезиса о недопустимости отчуждения части территории России.

– Это само собой разумеющаяся норма, которая должна быть в конституции. Ведь у наших солдат еще в войнах прошлого века была поговорка «Ни пяди своей земли не отдадим». А в 90-е на Кавказе за что мы клали головы? Чтобы целостность российского государства была сохранена. А теперь, разве можем мы допустить, что чьим-то решением в будущем можно будет разбрасываться территориями? Я полностью поддерживаю то предложение, которое внес Машков, — заявил Бочаров в интервью «Газете.Ru».

Именно актер Владимир Машков выступил с соответствующей инициативой на встрече Путина с рабочей группой.

– Мы же в 90-е годы потеряли не только сухопутную территорию, но и части шельфов нескольких морей. Мы не можем допустить ничего подобного в будущем, — резюмировал Бочаров.

По информации Павла Крашенинникова, 10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении.

– Скорее всего, сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации, – сказал он.

По мнению сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий – организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

Игорь ПЕТРОВ

Фото ria.ru