«Голос Коми» услышат во всех уголках республики

В 2020 году Радиотелевизионный передающий центр республики (филиал РТРС «РТПЦ Республики Коми») намерен создать сеть радиовещания радиоканала «Радио России» в 41 населенном пункте Коми на объектах цифрового вещания, построенных в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Эфирное вещание радиоканала «Радио России» на территории Республики Коми, как и по всей стране, постепенно переводится в FM-диапазон частот: 87,5–108 МГц, так называемый «западный диапазон». Это связано прежде всего с большим разнообразием и насыщенностью у населения и в торговых сетях различных радиоприемных устройств, способных принимать радиостанции в этом диапазоне: это и переносные радиоприемники, стационарные музыкальные центры и автомобильные магнитолы, сотовые телефоны и многое другое.

Сейчас в УКВ-диапазоне можно услышать лишь одну радиостанцию, тогда как все другие уже перебрались в FM-диапазон и иметь отдельное устройство для приема только «Радио России» уже нецелесообразно. Качество сигнала в FM-диапазоне максимально реализует возможности радиоэфира, превосходит стандарт УКВ по способу кодирования сигнала, по полосе передаваемых и воспроизводимых частот, динамическому диапазону и уровню шума, имеет хорошую дальность приема, что сразу отметят радиослушатели.

Кроме того, в данном диапазоне стало возможным использовать функцию RDS (Radio Data System), которая обеспечивает передачу цифровых данных внутри FM-сигнала. Она будет очень полезна автомобилистам, когда на автомагнитолу будут передаваться альтернативные частоты вещания радиостанции «Радио России» и при въезде в область действия другого передатчика, приемник сможет автоматически настроиться на новую частоту вещания радиостанции «Радио России».

В РТПЦ сообщили, что сеть радиовещания радиоканала «Радио России» появится в следующих населенных пунктах Коми: Воркуте, Вуктыле, Инте, Койгородке, Печоре, Сыктывкаре, Троицко-Печорске, Усогорске, Усть-Куломе, Усть-Цильме, Ухте, Айкино, Большой Пыссе, Векшоре, Ветью, Визинге, Войвоже, Емве (местечко Ачим), Ижме, Каджероме, Картаеле, Кедвавоме, Диюре, Кэмдине, Мещуре, Мордино, Мутном Материке, Мыелдино, Нижнем Одесе, Объячево, Окуневом Носу, Петруне, Слудке, Уркинской, Сторожевске, Усинске, Шошке, Щельябоже, Гаме (Усть-Вымского района), Помоздино, Микуне.

Реализация этого масштабного проекта позволит в разы увеличить аудиторию радиослушателей канала «Радио России» и донести «Голос Коми» – «Коми гор» до всех уголков республики.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rasilnews.com