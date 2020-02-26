На отлов и стерилизацию собак добавили средств

Компенсация расходов муниципалитетам на мероприятия по обращению с безнадзорными животными будет увеличена. Соответствующие поправки в закон о наделении органов местного самоуправления в республике отдельными государственными полномочиями внесены на февральском сессионном заседании Госсовета Коми.

Как сообщил представлявший законопроект зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев, размер субвенции, выделяемой из республиканского бюджета муниципалитетам на мероприятия по обращению с животными без владельцев, рассчитывается теперь с помощью специальной методики. И если в прошлом году на отлов и содержание бездомных собак было выделено более 17,4 миллиона рублей, то в 2020 году финансирование увеличено до 36,1 миллиона рублей. То есть ранее отлов, транспортировка, стерилизация и вакцинация одной собаки оценивались в полторы тысячи рублей в год, теперь же сумма составит в среднем восемь тысяч рублей.

У некоторых парламентариев эта цифра вызвала удивление. На предсессионном заседании в комитете по социальной политике депутат Марина Карельская заявила, что собаки обходятся дороже детей, но при этом выпущенные и стерилизованные четвероногие не перестают кусать людей. На это представители прокуратуры ответили, что в законе прописано: если собака проявляет агрессию, ее отлавливают и содержат в приюте до ее естественной смерти.

Другие депутаты констатировали, что и увеличенная сумма – в среднем восемь тысяч рублей в год на одну собаку – очень мало, ведь в эти расходы входит и содержание животного в приюте.

Согласно вступившим в силу с 1 января 2020 года новым правилам обращения с животными запрещены отстрел и иные жестокие средства уничтожения бездомных собак – только отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в прежнее место обитания. Причем сам отлов и выпуск должны фиксироваться на видео. Если случайно выловлена собака с ошейником, животное обязаны возвратить владельцу.

Галина ВЛАДИС

Фото nastol.com.ua