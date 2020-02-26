В институтах геологии, физиологии и биологии КНЦ выбрали директоров

19 февраля в Институте физиологии Коми научного центра прошли выборы директора. Большинство сотрудников коллектива научной организации проголосовали за доктора медицинских наук Евгения Бойко. Других кандидатов на пост руководителя заявлено не было. Директором он избран сроком на пять лет.

Из 97 человек коллектива на собрании присутствовали 81, из них 67 поддержали кандидатуру Евгения Бойко. Также он получил стопроцентную поддержку членов конкурсной комиссии.

17 февраля по итогам встречи трудового коллектива с кандидатом на должность директора Института геологии имени Николая Юшкина и заседания конкурсной комиссии КНЦ директором института был избран кандидат геолого-минералогических наук Игорь Бурцев. Он получил поддержку 82 процентов голосов коллектива института и стопроцентную членов конкурсной комиссии.

25 февраля директором Института биологии Коми научного центра была избрана доктор биологических наук Светлана Дегтева. Она получила поддержку 88 процентов голосов коллектива института и 100 процентов членов конкурсной комиссии.

Напомним, что выборы директоров уже прошли в ряде институтов Коми научного центра. 6 февраля Игорь Жеребцов вновь возглавил Институт языка, литературы и истории. 3 февраля по итогам встречи с коллективом Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера снова возглавил доктор технических наук Юрий Чукреев. 10 февраля директором Института агробиотехнологий избран кандидат экономических наук Андрей Юдин. 13 февраля в Институте химии в должности директора утвердили Светлану Рубцову.

Артур АРТЕЕВ

Фото komisc.ru