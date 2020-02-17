Минута молчания у «Скорбящего воина»

15 февраля в России отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Тридцать один год назад – 15 февраля 1989 года – последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Митинг, посвященный годовщине этого события, прошел и в Сыктывкаре.

Почтить память воинов-интернационалистов к памятнику «Скорбящий воин» пришли члены республиканского правительства, руководство столичной администрации, представители министерств и силовых структур, общественных организаций, ветераны боевых действий, родственники погибших в локальных конфликтах, молодежь.

Открыл митинг заместитель председателя правительства республики – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин. Он подчеркнул, что необходимо передавать молодому поколению знания о стойкости советского солдата и помнить о том, что страна сделала для спасения мира. Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева также отметила, что воины-интернационалисты – это пример героизма для молодежи.

Первый заместитель столичного мэра Александр Можегов выразил дань глубокого уважения и признательности всем землякам, которые участвовали в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Председатель правления Коми регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана» Вадим Клюпа рассказал, что в столице Коми открылся музей воинам-интернационалистам по адресу: улица Первомайская, 85.

Память всех, кто не вернулся с афганской и других локальных войн, участники митинга почтили минутой молчания. Был произведен троекратный оружейный залп. Завершился митинг возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Затем цветы были возложены к Вечному огню мемориального комплекса «Вечная слава».

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 15 февраля отмечается как официальная памятная дата ежегодно с 2011 года.

В более чем трех десятках вооруженных конфликтов, которые проходили за пределами страны, приняло участие полтора миллиона россиян. Это Афганистан, Нагорный Карабах, Узбекистан, Египет, Мозамбик, Ангола и т.д. Двадцать пять тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Только через Афганскую войну, в период с 1979 по 1989 год, прошло 550 тысяч солдат и офицеров из СССР, около пятнадцати тысяч там погибли. В боевых действиях в Афганистане участвовали более трех тысяч призывников из Коми, восемьдесят из них погибли на той войне.

В рамках памятной даты в феврале проходит череда мероприятий в школах, где учились погибшие воины-интернационалисты, а в учреждениях культуры и образования – тематические мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Артур АРТЕЕВ

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