Народные проекты пройдут региональный отбор

В минувшем году на рассмотрение в администрацию Сыктывкара поступило 54 народных проекта, которые жители столицы Коми хотели бы реализовать в 2020 году. Из них 28 было отобрано муниципальной комиссией для дальнейшего участия в региональном проекте «Народный бюджет».

Обсуждение народных проектов проходило с февраля по апрель 2019 года. Было проведено 39 собраний граждан, в которых приняло участие более 1600 человек. Еще 3270 человек поддержали проекты посредством опросов.

Пять из отобранных на региональный конкурс проектов касаются области культуры; три – в сфере этнокультурного развития народов, проживающих на территории Сыктывкара; шесть проектов предлагается реализовать в отрасли образования. В сфере физической культуры и спорта было отобрано четыре проекта, в сфере благоустройства – восемь. По одному проекту – в сфере обустройства источников холодного водоснабжения и в сфере занятости населения. Какие из них будут отобраны для финансирования, станет известно до 1 марта 2020 года.

В 2019 году в Сыктывкаре было реализовано 19 народных проектов. Общий объем финансирования составил 7 050 456 рублей, в том числе: 5 852 600 – средства республиканского бюджета Республики Коми, 994 001 – средства бюджета города, 140 000 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 63 855 – денежные средства населения. Большая часть народных проектов была реализована в сфере благоустройства городских улиц, дворов и городских поселков.

Галина ГАЕВА

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