Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с Днем Конституции Республики Коми!

17 февраля 1994 года – значимая дата для нашего региона. В этот день принят Основной закон республики, в котором заложены правовые основы политической системы, обозначены права и свободы граждан, установлено равенство всех жителей нашей многонациональной республики.

За эти годы Конституция Республики Коми доказала, что является надежной основой для социально-экономического развития региона, политической стабильности, развития гражданского общества. Поэтому мы должны и будем дальше действовать по принципам Основного закона, следовать его духу и букве, так мы сможем обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. Уверен, опираясь на принципы, заложенные в конституции, мы вместе добьемся качественных изменений в жизни каждого жителя нашей республики.

Дорогие друзья, желаю счастья и благополучия, мира и добра в каждом доме, новых успехов в труде и профессиональных свершений на благо Республики Коми!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми