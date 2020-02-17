Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с Днем Конституции Республики Коми!
17 февраля 1994 года – значимая дата для нашего региона. В этот день принят Основной закон республики, в котором заложены правовые основы политической системы, обозначены права и свободы граждан, установлено равенство всех жителей нашей многонациональной республики.
За эти годы Конституция Республики Коми доказала, что является надежной основой для социально-экономического развития региона, политической стабильности, развития гражданского общества. Поэтому мы должны и будем дальше действовать по принципам Основного закона, следовать его духу и букве, так мы сможем обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. Уверен, опираясь на принципы, заложенные в конституции, мы вместе добьемся качественных изменений в жизни каждого жителя нашей республики.
Дорогие друзья, желаю счастья и благополучия, мира и добра в каждом доме, новых успехов в труде и профессиональных свершений на благо Республики Коми!
Сергей Гапликов, глава Республики Коми
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