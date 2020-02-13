От холодной войны до XXI века

Более 42 тысяч слушателей прошли обучение в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» за 55 лет его существования. Сотрудники отметили эту дату 6 февраля. Отсчет своей истории учебный центр ведет с 1965 года, когда было принято постановление Совета министров Коми АССР «Об организации курсов гражданской обороны Коми АССР».

Система гражданской обороны СССР была создана как ответ на угрозы холодной войны с капиталистическим Западом, поэтому без малого 30 лет, вплоть до 1994 года, основной задачей учебного центра было обучение граждан способам защиты от оружия массового поражения. После распада СССР холодная война завершилась, угроза применения против жителей нашей страны оружия массового поражения, в том числе ядерного и химического, отошла на второй план. А на первый план вышли куда более реальные опасности – чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Обучаться тому, как предупреждать и ликвидировать природные и техногенные бедствия, сотрудники самых разных учреждений стали в учебном центре. В 2007 году в его программе появился блок пожарной безопасности.

Старший преподаватель блока пожарной безопасности учебного центра Лариса Петрова свой предмет изучала не только в теории, но и на практике: до преподавания в центре она 20 лет проработала в республиканском управлении МЧС России.

– По закону руководитель организации обязан обеспечить обу-чение всех сотрудников нормам пожарной безопасности. Каждый сотрудник, который устраивается на работу, должен пройти первичный противопожарный инструктаж, а затем проходить его ежегодно. Сами же должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, один раз в три года проходят обучение по программам пожарно-технического минимума в нашем центре. В первую очередь мы их знакомим с требованиями, которые они должны выполнять. Рассказываем об основных требованиях, предъявляемых к обеспечению безопасности людей на объектах: к путям эвакуации, эвакуационным выходам, первичным средствам пожаротушения, к проведению тренировок, организации противопожарного режима, – пояснила Лариса Петрова.

Несмотря на повышенное внимание к вопросам пожарной безопасности в последние годы, в ходе практических занятий в центре выясняется, что среди слушателей встречаются люди, которые до сих пор не знают, как пользоваться огнетушителем, или побаиваются применять это средство пожаротушения.

– Знание теории – это хорошо, но именно в деле обеспечения пожарной безопасности очень важны практические занятия под руководством специалиста, – отметила Лариса Петрова. – Если человек сам привел в действие огнетушитель, понял принцип его работы, то мы можем быть уверены в том, что он сможет повторить эти действия и во время пожара.

Лариса Петрова не стала отрицать, что есть еще граждане, которые крайне легкомысленно относятся к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Но такое отношение меняется, когда становится ясно, что цена такого легкомыслия – человеческая жизнь.

На занятиях преподаватели снова и снова напоминают слушателям, что пути эвакуации в здании должны быть свободны, а эвакуационные выходы не должны запираться на ключ. Несоблюдение этих простых противопожарных «заповедей» стало одной из причин гибели людей в ухтинском торговом центре «Пассаж», где в июле 2005 года был совершен поджог. Огонь отрезал людям путь к основному выходу, а эвакуационный был заперт. Работники и посетители торгового центра оказались в ловушке, поэтому многие погибли. Собственники здания и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности здания, были привлечены к уголовной ответственности, суд вынес им приговоры, но вряд ли от этого боль людей, потерявших в огне своих родственников, стала меньше.

Сейчас, по наблюдениям Ларисы Петровой, одни из самых внимательных и заинтересованных слушателей на курсах по пожарному минимуму – представители крупных торговых центров и увеселительных заведений. Хотя, в общем-то, руководитель любой организации в наше время уже понимает, насколько важно обеспечить соблюдение всех требований пожарной безопасности и насколько суровым будет наказание за их нарушение. Это в первую очередь крупные штрафы, кроме того, деятельность предприятия или организации могут приостановить по решению суда, что приведет к потере прибыли. Ну а если вдруг произойдет пожар – наказанием для ответственного за пожарную безопасность, проявившего халатность, может стать лишение свободы. И осознание этого является одним из действенных стимулов для усвоения учебной программы.

С 2010 года в учебном центре начались первоначальная подготовка спасателей и обучение водителей пожарных автомобилей, с 2013 года – профессиональная подготовка пожарных, с 2014 года – профессиональная переподготовка командиров отделений, диспетчеров «Системы-112». За год обучение в центре проходят около трех тысяч слушателей.

Как подчеркнул начальник учреждения Александр Сыскин, социально-экономическое развитие республики невозможно без решения вопроса обеспечения безопасности населения, который всегда был одним из приоритетных для правительства региона. Одной из главных задач обеспечения безопасности является обучение граждан, и эту задачу уже более полувека успешно выполняет учебный центр.

Выступая на торжественном собрании, посвященном юбилею центра, Александр Сыскин поблагодарил руководителей органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, работников учреждения, ветеранов за проделанную работу, проявленные при этом профессионализм и творческий подход к делу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлены Комитетом ГОЧС РК