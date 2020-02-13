На север за профессией

Как живут и учатся в Сыктывкаре студенты из ближневосточных стран

Второй год в медицинском институте Сыктывкарского университета обучается более ста студентов из стран бывшего СНГ, Ближнего Востока и Индии. Журналист «Республики» узнала, почему они выбрали обучение в далеком северном городе и как им здесь живется.

По словам заместителя директора мединститута Жанны Иванковой, сейчас в институте два курса, на которых учатся 120 иностранных студентов. До открытия медицинского института в университете обучались ребята из среднеазиатских стран бывшего СНГ, а молодых людей с Ближнего Востока набрали два года назад. По направлению «Лечебное дело» обучаются студенты из Египта, Ирака, Иордании, Палестины, Сирии, Непала, Индии, Узбекистана, Киргизии. После окончания института все они имеют право окончить ординатуру в России или у себя дома.

– Их школьные программы отличаются от наших, особенности самостоятельной работы тоже разные, поэтому нам приходится их адаптировать под нашу действительность, – рассказала Жанна Иванкова. – Здесь они имеют право учиться только по контракту либо могут выиграть квоту у себя в стране. По квоте обучение для них будет бесплатным, и они могут получать стипендию. Иногда их страна платит им стипендию, если они учатся хорошо.

Лекции для иностранных студентов ведутся на английском языке. По словам куратора студентов, в СГУ достаточно преподавателей, которые хорошо говорят на английском. Однако программа такова, что на английском они будут обучаться только первые три курса, а потом обучение станет русскоязычным. Поэтому, помимо спецдисциплин, иностранных студентов обучают русскому языку.

Университет выделил специалистов, которые помогают иностранным студентам адаптироваться в новых условиях. Кураторы объясняют, где лучше покупать продукты, зимнюю одежду, рассказывают о правилах поведения в общежитии и в непредвиденных ситуациях на улице. А с поступившими в этом учебном году первокурсниками секретами выживания в северном городе делятся уже второкурсники, освоившиеся в Сыктывкаре.

– Живут иностранцы в одном общежитии с русскими ребятами, вроде неплохо уживаются, конфликтов нет, – рассказала Жанна Иванкова. – Они такие же любознательные, как и наши. Любят праздники, и мы стараемся совместно отмечать и их, и наши праздники. Дни независимости их стран отмечаем. Иногда они сами приходят и говорят: «Давайте мы сделаем концерт». В прошлом году ребята из Ирака такой концерт устраивали для всего университета. Есть у нас Дни дружбы народов, где ребята знакомят нас с культурой своих стран, готовят национальные блюда.

Анас Сафади, 22-летний палестинец, – один из немногих, кто относительно неплохо говорит на русском. Поскольку остальные собеседники пока испытывают трудности в общении на русском, во время беседы с журналистом «Республики» он играл роль переводчика. Пояснил, что до приезда сюда некоторое время жил в Казани, изучал язык там. Почти все остальные ребята приехали поступать в университет без знания русского и изучают его уже здесь.

– Про Сыктывкар я узнал случайно. У меня есть знакомый, который порекомендовал мне сюда поступить. Я решил попробовать поучиться здесь хотя бы один год. Если бы мне не понравилось, я бы ушел и перевелся в другой университет. Но за то время, что я здесь, я понял, что это хороший университет и хорошее образование, и я решил остаться тут до конца учебы, – рассказал Анас.

В Сыктывкар палестинец приехал осенью 2018 года. Местная зима для него, южного парня, поначалу показалась очень суровой. В ту зиму морозы доходили до 30 градусов.

– Конечно, я готов был к холодам, знал, что это север, но все равно поначалу было очень непривычно, – признался он. – А сейчас на улице минус один, так для меня это вообще жарко. Что еще угнетает, так это то, что солнца мало, и это вызывает депрессию. Весной становится веселее.

Почти все студенты мединститута признались, что приехали сюда получать профессию, потому что на родине учеба в университете намного дороже. А профессия врача в странах Ближнего Востока – одна из наиболее почитаемых и высокооплачиваемых. По словам Анаса, один семестр обучения в медицинском институте в Палестине в переводе на русскую валюту будет стоить почти один миллион рублей. А в СГУ они платят за год обучения 150 тысяч рублей. Даже с учетом того, что родители каждый месяц отправляют ему по 250 долларов на жизнь, это все равно намного дешевле, чем учиться на родине. Родительских денег вполне хватает. Из-за большой учебной нагрузки ходить по кафе и столовым особенно некогда, поэтому в основном Анас готовит дома. В общежитии он живет в одной комнате с египтянином.

Дорогое высшее образование и в Индии, откуда родом Паридхи Кхокхар. Кроме того, в индийские мединституты трудно сдать вступительные экзамены из-за большого конкурса. В Сыктывкар Паридхи приехала из Нью-Дели с подругой и другом.

– Здесь маленький выбор фруктов, овощей и специй, – рассказала Паридхи. – Я-то ем мясо, а вот моя подруга-вегетарианка жалуется, что ей не хватает еды. Но живем мы здесь неплохо, у нас много друзей из Египта, Индии, Непала.

Серьезный и основательный Хашим Али из Ирака старше других ребят. В Сыктывкаре он всего три месяца. У себя на родине он уже окончил медицинский колледж по направлению «техническая медицина», освоил современную медицинскую аппаратуру. Его цель – стать высококлассным специалистом. После окончания университета планирует поступить в ординатуру на кардиолога. А вот где хотел бы работать – в России или в Ираке, пока не решил. В Сыктывкаре у него есть девушка, и он не исключает возможности остаться в России. По-русски пока говорит не очень хорошо. Но уже вполне сносно, чтобы как-то объясниться с продавцами в магазине. А в первое время приходилось общаться с помощью телефонного переводчика.

– Три месяца – это слишком мало, чтобы освоить язык. Думаю, через полгода уже смогу изъясняться легче, – пояснил Хашим.

В одной комнате с Хашимом живет русский парень из Кирова. Они неплохо подружились, и Хашим даже побывал в гостях у своего друга во время каникул. Ужин ребята предпочитают готовить дома по очереди. Они охотно делятся друг с другом рецептами национальных блюд. Все, кто участвовал в разговоре, полюбили русскую кухню. Особенно с удовольствием едят борщ и плов.

Домой все иностранные студенты ездят только на летние каникулы: проезд дорогой, да и ехать в такую даль на две-три недели смысла нет. Даже Анас ездит только летом, хотя дома, в Палестине, его ждет молодая жена. Женился Анас прошлым летом. На вопрос, зачем так рано, не окончив университет, да еще и живя вдали от жены, ответил: «Так получилось». Жена работает парикмахером, живет сейчас в одном доме с его родителями. А вообще, говорит палестинец, хоть дома у них и большие, но молодые все равно предпочитают жить отдельно от родителей. Поэтому, как только он вернется на родину, первым делом будет решать вопрос своего жилья.

К вопросу создания семьи молодые арабы подходят серьезно.

– Я женюсь только на египтянке. У нас очень сильные религиозные традиции, и русская девушка вряд ли сможет их принять, – рассказал Мохаммед Элсайед из Египта.

У Мохаммеда – интеллигентная семья, отец – врач. Сестра тоже учится на врача в Египте. Он также мог бы поступить в институт на родине, тем более, по его словам, там не такое дорогое высшее образование, как в соседней Палестине, но Мохаммед решил поехать на север, посмотреть, как здесь люди живут, себя испытать. Когда еще это можно себе позволить, если не в молодости? В Москву или в Санкт-Петербург поступать не стал, «потому что туда все едут», да и обучение там дороже. Но побывать в этих двух российских столицах хотел бы. Скучает по дому, где остались родители, сестра и брат. Но получить профессию – это очень важно, и ради этого стоит потерпеть.

По словам Жанны Иванковой, к учебе иностранные студенты относятся очень ответственно. Все, с кем удалось побеседовать, отличники. Конечно, ничто человеческое им не чуждо. В выходные они так же, как и их русские сверстники, любят посещать ночные клубы.

– Ходим в «СССР», в «Ozon». Просто пообщаться, потанцевать, – рассказал Анас. – Но употреблять алкоголь у нас на Востоке не принято. К тому же алкоголь затрудняет обучение.

Ребята признались, что местные девушки охотно общаются с ними – оттачивают свой английский. При этом всех их удивляет, что в Сыктывкаре почти никто не говорит на английском, в то время как во всех странах это язык международного общения.

На вопрос, как они оценивают уровень жизни в Сыктывкаре, ребята ответили, что из пяти баллов – на троечку: в магазинах все дорого, зимой на дорогах скользко и снега много.

– Я был в Казани зимой, там на улицах намного чище, – пояснил Анас. – Мне кажется, Сыктывкар – город маленький, его проще привести в порядок. Но все равно это не значит, что здесь плохо жить.

Галина ГАЕВА

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