В Сыктывкаре отдадут дань памяти воинам-интернационалистам

Основные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоятся в столице Коми 15 февраля.

С девяти утра пройдет церемония возложения цветов к памятникам в различных частях города. В это же время в Эжве начнется митинг возле памятника погибшим в локальных конфликтах на перекрестке улиц Мира и Маяковского. В 10 часов – традиционный митинг возле памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий воин».

Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики»