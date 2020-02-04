Онколога из Коми наградили в Кремле

Заместитель главного врача Коми республиканского онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми Андрей Галин стал победителем ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» межрегиональной Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в номинации «Лучший доктор-онколог». Награждение состоялось 1 февраля Москве в Кремлевском дворце на торжественной церемонии, посвященной Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

По информации министерства здравоохранения Коми, Андрей Галин с 2011 года работает в Коми республиканском онкологическом диспансере. Он кандидат медицинских наук, в работе использует современные диагностические методы, в том числе результаты научных исследований, которыми владеет в совершенстве. Наряду с практической деятельностью занимается научной, методической и просветительской работой, принимает активное участие в деятельности организованной в 2019 году республиканской школе онкопациента.

Премия «Будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально ответственному бизнесу, журналистам. Победителей премии определило открытое голосование пациентов на портале «Мы будем жить!».

Премия вручается в России третий год. В 2019 году ее лауреатом в номинации «Детская онкологическая служба «Волшебники в белых халатах» стал заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы, главный внештатный детский онколог республики Андрей Карманов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлено Министерством здравоохранения РК