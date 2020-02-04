Лес, коррупция и пенсии чиновников

В прокуратуре региона обсудили состояние законности в республике

30 января в прокуратуре Коми состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за 2019 год. С основным докладом выступил прокурор Республики Коми Сергей Бажутов. Одним из знаковых событий прошлого года он назвал закон о внесении изменений в два республиканских закона – «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» и «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

Напомним, в результате внесения этих изменений бывшие государственные и муниципальные служащие, в отношении которых был вынесен приговор суда по делу о коррупционном преступлении, должны быть лишены пенсии за выслугу лет.

– Это очередная мера по реализации утвержденного президентом Российской Федерации национального плана противодействия коррупции, направленная на обеспечение честного исполнения своих обязанностей должностными лицами, замещающими публичные должности. Чиновники, совершившие коррупционные преступления, не заслуживают получения пенсии за счет субъекта или муниципалитетов, ущерб бюджету и авторитету которых они причинили, – подчеркнул Сергей Бажутов.

По мнению прокурора, в республике не теряют актуальности вопросы законности распоряжения лесными ресурсами. В 2017 году в регионе пресечена реализованная руководителями комитета лесов Коми незаконная схема заготовки древесины, когда под видом работ по охране и защите лесов вопреки требованиям законодательства массово предоставлялись в рубку лесные участки. В результате шестеро руководителей лесной отрасли республики осуждены к реальным срокам лишения свободы. Но, как считает Сергей Бажутов, соблазн получить лесные ресурсы в обход конкурентных процедур слишком велик, поэтому недобросовестные предприниматели и лесничие разработали новую схему.

Право граждан на заготовку древесины для отопления, возведения строений и иных собственных нужд установлено законодательно, определены и нормативы такой заготовки: 150 кубометров для индивидуального жилищного строительства и 20 – для капитального ремонта дома или хозяйственных построек. При этом проведение торгов не требуется, гражданину достаточно обратиться с заявлением в местное лесничество, представив копии документов на земельный участок, заключение комиссии о наличии фундамента и копии разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Данная мера социальной поддержки является адресной, поэтому законом установлен запрет на продажу либо иное отчуждение такой древесины.

Но, пользуясь отсутствием механизмов по контролю за целевым использованием древесины, лесозаготовители скупают право на заготовку древесины у граждан, не имеющих реального намерения строить себе дома.

Так, по материалам проверки сыктывкарского природоохранного прокурора сотрудники МВД возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и заместителя руководителя администрации сельского поселения «Объячево», которые под видом оформления договоров купли-продажи лесных насаждений для индивидуального жилищного строительства осуществляли незаконную рубку. При этом намерений использовать древесину по назначению у них не было. Государственному лесному фонду причинен ущерб в размере 1,7 миллиона рублей. Впоследствии с этим уголовным делом были соединены еще два уголовных дела, возбужденные по фактам незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила свыше 4,5 миллиона рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Подобные факты, по данным прокурора, носят массовый характер. Только за 2019 год объем предоставленной в рубку древесины превысил 381 тысячу кубических метров. Лесничества заключили без малого 15 тысяч договоров с гражданами, что, как подчеркнул Сергей Бажутов, явно не соответствует объемам индивидуального жилищного строительства на территории республики.

В течение 2019 года прокурорами Сосногорска, Усинска, Ухты, Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского районов, а также сыктывкарским и печорским природоохранными прокурорами внесено девятнадцать представлений об устранении нарушений закона при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений, что свидетельствует о распространенности таких нарушений.

Сергей Бажутов поручил подчиненным дать уголовно-правовую оценку всем фактам фиктивного заключения договоров купли-продажи древесины, по каждому факту неправомерного распоряжения древесиной решить вопрос об обращении в суд за взысканием неустоек.

Резкой критике прокурор подверг работу следователей. Например, сотрудники органов дознания МВД с нарушенным сроком расследовали более трети уголовных дел. В Ухте, Усинске, Усть-Вымском и Троицко-Печорском районах этот показатель превысил

40 процентов, а в Воркуте – более 50 процентов. В результате несоблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства остаток уголовных дел, находящихся в производстве на конец отчетного периода, увеличился с 2619 до 2802, или на 7 процентов. При этом в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Цилемском районе остаток дел у следователей МВД вообще превысил число дел, направленных в суд за весь год. По данной категории дел в половине случаев уже нарушены сроки расследования, а по 302 уголовным делам они продлены свыше шести месяцев.

– Оправдание волокиты и низкого качества расследования высокой загруженностью вызывает недоумение, поскольку допускаются факты возбуждения и расследования уголовных дел при отсутствии оснований, – заметил прокурор РК.

Например, в 2019 году вынесено 179 постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении субъектов предпринимательской деятельности, из которых девять отменены постановлениями прокуроров в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, что позволило не допустить начала необоснованного уголовного преследования. Вместе с тем, отдельные факты незаконного возбуждения уголовных дел остались вне поля зрения руководителей следственных органов и надзирающих прокуроров, поскольку в отношении десяти предпринимателей дела прекращены по реабилитирующим основаниям.

– Сегодня проблемы давления на бизнес, вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих организаций, в том числе путем незаконного возбуждения дел по обстоятельствам, имеющим гражданско-правовую направленность, чрезвычайно актуальны и требуют принятия кардинальных мер. В этой связи поручаю профильному управлению во взаимодействии с прокурорами городов и районов изучить все уголовные дела, находящиеся в производстве следственных органов, в отношении субъектов предпринимательской деятельности, и при наличии оснований решить вопрос о персональной ответственности всех должностных лиц, допустивших нарушения, – сказал прокурор.

В 2019 году в республике зарегистрировано 208 преступлений коррупционной направленности, из них 166 являются тяжкими и особо тяжкими, при этом число особо тяжких преступлений выросло почти в полтора раза и составило 54. Почти каждое второе коррупционное преступление связано с дачей и получением взяток. По материалам прокуроров возбуждены уголовные дела по 27 коррупционным преступлениям, что составляет почти 13 процентов от числа таких преступных деяний в республике.

Традиционно не снижается актуальность вопроса возмещения ущерба, причиненного коррупционерами, как одного из индикаторов эффективности противодействия коррупции. Как подчеркнул прокурор, нечистые на руку чиновники, проявляют изобретательность и реализуют государственное имущество на подставных лиц и подконтрольные организации, но по факту являются владельцами и конечными бенефициарами. В 2019 году прокуроры предъявили 20 исков не только о взыскании с коррупционеров ущерба, но и о возврате из незаконного владения имущества на сумму более двух с половиной миллиардов рублей.

Так, прокуратура республики направила в арбитражный суд иск о возврате в собственность региона 100 процентов акций птицефабрики «Зеленецкая» номинальной стоимостью 731 миллион 709 тысяч рублей. Право собственности утрачено республикой в результате реализации прежним руководством региона преступной схемы по акционированию птицефабрики и передачи акций через уставные капиталы ряда юридических лиц в собственность подконтрольной организации «Метлизинг», основным учредителем которой являлась оффшорная компания. В итоге республика лишилась не только крупного и ликвидного предприятия рыночной стоимостью более 2 миллиардов 400 миллионов рублей, но и права на дивиденды от его деятельности, которые за период с июля 2010 года по сентябрь 2015 года составили 1 миллиард 450 миллионов рублей.

Прокурор напомнил, что работа по возмещению вреда, причиненного государству коррупционерами, ведется давно. Так, по иску прокуратуры возвращено в республиканскую собственность 89 процентов доли уставного капитала санатория «Лесная новь» стоимостью около 40 миллионов рублей. По иску прокуратуры возвращены государству 99 процентов доли участия в республиканской сетевой компании балансовой стоимостью более миллиарда рублей, реализованной по преступной схеме за 1,3 миллиона рублей.

Первый вице-премьер правительства Коми Михаил Порядин, обращаясь к участникам заседания, тоже отметил принципиальную позицию прокуратуры по такому важному для республики направлению, как возврат в государственную собственность активов, незаконно отчужденных прежним руководством региона, в том числе птицефабрики «Зеленецкая».

– Доходы от деятельности таких организаций и предприятий должны пополнять доходную часть бюджета и работать на решение социально значимых проблем общества, – подчеркнул первый зампред правительства Коми.

В числе важных результатов совместной работы в прошлом году Михаил Порядин отметил и нормативную правовую деятельность. По предложению региональной прокуратуры была разработана и принята госпрограмма Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В нее включены шесть подпрограмм по приоритетным направлениям: профилактика повторной преступности, алкоголизма и наркомании, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Приоритетным направлением работы Михаил Порядин назвал защиту трудовых прав работников. Только за 2019 год задолженность по заработной плате снизилась на 24,1 миллиона рублей. Работодатели погасили задолженность по оплате труда на общую сумму 147,8 миллиона рублей.

– Необходимо и дальше принимать самые строгие меры к организациям, которые задерживают зарплату, социальные пособия, пытаются уклоняться от уплаты налогов, – сказал Михаил Порядин.

От имени главы региона Сергея Гапликова первый вице-премьер правительства Республики Коми поблагодарил сотрудников прокуратуры за плодотворную совместную работу, профессионализм и самоотдачу в защите прав и интересов граждан, борьбе с коррупцией и обеспечении законности на территории республики.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева также поблагодарила сотрудников прокуратуры за совместную работу. Она отметила, что предложенные прокуратурой изменения законодательства, предусматривающие лишение чиновников-коррупционеров пенсии за выслугу лет, депутаты парламента региона приняли единогласно.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru