В селе Выльгорт открылся новый спорткомплекс

Арена «Ошпи» для борцов и гимнасток

В субботу, 1 февраля, в селе Выльгорт Сыктывдинского района состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса для занятий вольной борьбой и художественной гимнастикой. Объект назвали «Ошпи» (в переводе с коми – медвежонок), он полностью построен за счет частного инвестора. В открытии участвовали глава Коми Сергей Гапликов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, проект полностью реализован за счет частного предпринимателя Юрия Широкова. В свое время он сам занимался борьбой и таким образом решил отблагодарить республику за то, кем этот вид спорта помог ему стать в жизни. Комплекс включает в себя зал на два бойцовских ковра с раздвижными трибунами, тренажерный зал, раздевалки, две сауны, одна из которых с бассейном, кафе и медицинский кабинет. Также в «Ошпи» обеспечены условия доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Одно дело, когда мы только усилиями государства пытаемся создать условия для занятий спортом. Другое, когда неравнодушные люди из бизнеса таким образом демонстрируют свою любовь к родной земле – это вызывает огромное уважение. Хочется, чтобы таких объектов в республике появлялось все больше, – сказал во время открытия Сергей Гапликов.

Прославленный атлет Анатолий Белоглазов высоко оценил объект, отметив, что Юрий Широков вложил в него еще и свою душу:

– Призываю спортсменов беречь этот зал. Мы начинали совсем в других условиях – в маленькой гардеробной комнате с половиной ковра. Сегодня созданы условия благодаря людям, которые болеют за нашу молодежь. В этом зале продолжатся наши славные традиции. Я обещаю, что буду сюда возвращаться и помогать чем смогу.

Ориентировочно в комплексе будут заниматься около 180 детей, и что особенно важно – совершенно бесплатно. Тренировки будут проводиться в вечерние часы.

Ярослав СЕВРУК

Фото министерства спорта Коми