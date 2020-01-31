Паралимпийцы из Коми готовятся покорить Финстерау

Сыктывкарские спортсмены Иван Голубков и Мария Иовлева прибыли в немецкий город Финстерау для участия в третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Старты пройдут с 1 по 8 февраля.

Член национальной сборной России и лидер общего зачета Кубка мира Иван Голубков сообщил журналисту «Республики», что чувствует себя отлично и готов подтвердить высокий класс в очередных мировых баталиях. Напомним, что минувший этап кубка также проходил в Германии, и тогда Ивану удалось завоевать три золота и серебро. Одну из гонок в Дрездене организаторы отменили из-за нехватки снега. Как сложатся старты в Финстерау в связи с нестабильной погодой, сказать сложно, но, как отметил, Иван Голубков в планах шесть соревновательных дней (три биатлонные гонки и три лыжные).

Двукратная паралимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Мария Иовлева пока никак не может набрать былую форму и выступает значительно хуже товарища по команде. Однако тренерский штаб не сбрасывает ее со счетов. Вполне возможно, что спортсменка еще вернется к уверенным победным результатам.

Ярослав СЕВРУК

Фото спортцентра инвалидов Коми