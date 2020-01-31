Вернисаж восьми юбиляров

Выставка «Нам 80» открылась 30 января в Национальной галерее Республики Коми. В экспозиции представлены произведения восьми художников-юбиляров, членов Коми отделения Союза художников России, которым исполнилось восемьдесят лет.

Это Вячеслав Кислов (родился в 1938 году), Владимир Рохин, Владимир Пунегов, Аркадий Размыслов 1939 года рождения, а также ушедшие из жизни Вячеслав Куликов (1939-2011), Виктор Залитко (1939-2012), Вадим Кононов (1940-2019), Валерий Шустов (1939-2019).

Судьбы художников-юбиляров сложились по-разному, но всех их – живописцев, скульптора, графиков – объединила Республика Коми. Все ярко индивидуальны, со своим духовным пространством. Искусствоведы Национальной галереи так охарактеризовали героев экспозиции: «Валерий Шустов – лирик с эпическими переживаниями, Вячеслав Куликов – живописец со скрытой экспрессией, прошедший путь от предметного изображения действительности до «пересоздания мира», Вадим Кононов – живописец, кристаллизующий плоскость, переплавляющий материальное в духовное, Владимир Рохин – структурно организованный, изобретательный, Виктор Залитко – самодостаточный, со стоическим равновесием восприятия пространства, Владимир Пунегов – плакатно-энергичный, Вячеслав Кислов – сохранивший «свой путь» в графике, живописи, скульптуре, прикладной пластике, Аркадий Размыслов – мастер ироничного, с наивно-многословным миром».

К открытию выставки Союзом художников Коми издан альбом-каталог, собравший воедино поколение мастеров. Выставка будет работать до 23 февраля.

Артур АРТЕЕВ

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