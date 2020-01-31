В районах Коми продолжается вручение первых сертификатов на региональный семейный капитал в связи с рождением первенца.

В Усть-Цилемском районе обладательницей первого сертификата на сумму 150 тысяч рублей стала Елена Ясинская, у которой 16 января появилась на свет долгожданная дочка, сообщает правительственный портал Коми.

Вручая сертификат счастливой маме от имени главы Коми Сергея Гапликова, руководитель администрации района Николай Канев поздравил Елену Владимировну с рождением ребенка и пожелал, чтобы малышка росла здоровой и счастливой.

Региональный семейный капитал на первенца – новый вид поддержки семей, установленный законодательством Республики Коми с 1 января 2020 года. Примечательно, что обладателем сертификата может стать любая семья, в которой появился на свет первый ребенок, независимо от уровня материальной обеспеченности и получения иных видов социальной поддержки.

Средства капитала родители могут потратить как на текущие нужды (например, оплату жилищно-коммунальных услуг), так и на решение наиболее важных вопросов, например, жилищного.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru