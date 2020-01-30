Болгары Коми открыли музей

Автор: Редактор 30.01.2020

В Сыктывкаре появился небольшой музей болгарской культуры и истории. Кабинет-музей официально открыли 28 января в республиканском Доме дружбы народов. Активисты болгарской автономии подготовили экспозицию о своей родине, о жизни в Коми АССР и в городе-побратиме Сыктывкара – Ловече. Также здесь представлены экспонаты, изготовленные мастерицами автономии.

Как рассказала «Республике» председатель болгарской национально-культурной автономии Галина Костова, в музее четыре тематических стенда.

– Это история государства – от доболгарского периода, когда первыми жителями нынешней Болгарии были фракийцы, до сегодняшних событий, – уточнила она. – Второй стенд посвящен болгарской культуре и языку. Это музыка, кухня, гончарное ремесло, ткачество и вышивка. Третий стенд можно назвать «Болгары в Коми». Фотографии и архивные документы рассказывают о взаимовлиянии двух самобытных культур и возникновении крепкой дружбы между Коми и Болгарией. И четвертый стенд посвящен городам-побратимам – Сыктывкару и Ловечу. Этот стенд будет пополняться, так как сотрудничество городов продолжается и развивается.

За стеклом на полках размещены собранные активистами экспонаты, раскрывающие самобытность и красочность Болгарии. Есть подборка, посвященная праздникам. На ней представлены страшные маски-кукеры, украшенные веточки кизила – сурвачки, раскрашенные пасхальные яйца – писанки, амулеты из ниток – мартеницы, розы – главный атрибут фестиваля роз.

– Мы готовы рассказать о разнообразии национальных болгарских костюмов, – продолжила Галина Костова. – Показать керамическую посуду, раскрашенную особым методом, салфетки и игольницы с болгарской вышивкой. Ошибочно полагать, что болгарские рукодельницы вышивают только крестиком, среди экспонатов представлена вышитая гладью скатерть.

Одна из стен в кабинете украшена афишами реализованных проектов и фотографиями молодежи болгарской автономии.

В соответствии с данными переписи населения 2010 года, на территории республики проживало 486 болгар. Из них в Сыктывкаре – 146, на Удоре – 107, в Воркуте – 39. В конце 2009 года представители болгарской диаспоры столицы Коми решили объединиться, и в начале 2010 года в Сыктывкаре была зарегистрирована болгарская национально-культурная автономия. До 2012 года она была единственной болгарской автономией, официально зарегистрированной на территории Российской Федерации.

Артур АРТЕЕВ

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