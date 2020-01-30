Максим Шишелов: «Главный принцип оздоровления: не навреди»

Семь лет назад сыктывкарец Максим Шишелов в надежде избавиться от хронических заболеваний решил кардинально изменить образ жизни и перешел с обычного питания на сыроедение. Постепенно он начал осваивать различные оздоровительные практики и осенью прошлого года сдал экзамен первой ступени даосской практики «Железная рубашка» у известного китайского мастера Шень Чжи, учителя Джеки Чана и Джета Ли. О подводных камнях, которые могут встретиться начинающим на пути к крепкому здоровью, Максим Шишелов рассказал в интервью «Республике».

– По своей основной деятельности вы старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, но в последнее время в соцсетях активно ведете блоги по здоровому образу жизни. Почему вдруг возникла потребность делиться с людьми своим опытом в этой области?

– Потому что на своем опыте понял, как это важно – правильно оздоровляться, не нанося вред своему организму. Сейчас многие интересуются проблемами здоровья и правильного питания, голоданием, вегетарианством, сыроедением, принимают БАДы. В большинстве случаев это дает результат, человек исцеляется от каких-то болезней, поначалу чувствует себя хорошо, но, если не соблюдать определенные правила, могут начаться серьезные сбои в организме, которые вынуждают вернуться к прежнему образу жизни. И хорошо, если еще так, а то бывают и летальные исходы. Я так же, как и многие, не избежал такого кризиса.

Раньше меня постоянно мучил хронический тонзиллит, медикаментозное лечение не помогало, подолгу держалась высокая температура. Тогда я начал осваивать разные техники оздоровления. Поначалу голодал раз в неделю, потом перешел на вегетарианство, а с февраля 2014 года – на сыроедение. К концу 2017 года, после четырех лет стопроцентного сыроедения, организм начал испытывать дефицит микро- и макроэлементов, ощущалась постоянная нехватка энергии, упадок сил, нервное истощение. Мне буквально пришлось себя спасать.

Я начал активно искать в интернете решение своих проблем, просматривать видео натуропатов со стажем. Как оказалось, такое случается с теми, кто резко переходит на сыроедение, и даже на вегетарианство и веганство, не подготовив организм должным образом. Дело в том, что изменение системы питания – это только внешний способ оздоровления. Да, изменив питание, исключив мясо из рациона и другие вредные продукты, можно исцелиться от многих заболеваний, но через некоторое время начинаются проблемы иного плана. Запускаются неконтролируемые процессы очищения, и человек, не разобравшись с тем, что с ним происходит, либо возвращается к прежнему питанию и снова возвращает свои болячки, либо, если он фанатичен в избранном пути, доводит себя до истощения и даже летального исхода. А дело в том, что, когда идут сильные процессы очищения, происходит сильное закисление организма. Ключевой показатель здоровья – кислотно-щелочной баланс – pH, серьезные нарушения которого могут привести к тяжелым последствиям. Именно он и определяет состояние обмена веществ.

– А как определить, что pH нарушен?

– Самый правильный метод оздоровления – это восстановление обмена веществ. Обменные процессы в организме протекают как с участием кислорода, так и без. Обмен с участием кислорода называется «цикл Кребса». Это полноценный обмен веществ. Обмен без участия кислорода называется «анаэробный гликолиз». Проблема в том, что у современных людей в основном преобладает анаэробный обмен веществ. И организму нужно намного больше потреблять пищи, чтобы получить питательные вещества. Потому что при нормальном обмене веществ организм получает в 16 раз больше энергии с того же объема пищи, чем при анаэробном обмене. Почему маленькие дети так энергичны? Потому что они еще относительно здоровы, организм у них чистый и не закисленный. Но по мере питания обычной пищей происходит загрязнение – закисление организма, углеводы и другие питательные вещества до конца не расщепляются. Часть организм берет для питания, а остальное преобразуется в молочную кислоту и поливиноградный спирт, шлаки и токсины. А в случае, когда обмен веществ происходит с участием кислорода, расщепление питательных веществ более полное и объем образующихся в организме шлаков и токсинов минимален.

По уровню pH можно понять, в каком состоянии находится организм человека. Измерить его можно задержкой дыхания. Дыхание и его воздействие на здоровье довольно основательно изучены в нашей стране Константином Бутейко и другими учеными. Оптимальное значение кислотно-щелочного баланса, соответствующего 7,35–7,45, отражает комфортная задержка дыхания на выдохе от 60 секунд и выше, на вдохе это две минуты. Любой человек только через задержку дыхания может продиагностировать свое здоровье, понять, в какой среде находится его организм – в кислой или в здоровой щелочной. И это является отправной точкой для последующей работы над оздоровлением организма.

– Задержка дыхания должна быть комфортной или возможно напряжение?

– Задержка должна быть спокойной. Если человек сидит через силу, то это некомфортная задержка. Принцип диагностики простой: сделал человек задержку на выдохе, зафиксировал время, отдохнул не более минуты и еще раз задержал дыхание и зафиксировал время. И так пять раз. Затем из пяти подходов выбирается минимальная задержка по времени. И вот эта минимальная задержка будет характеризовать, насколько ваш организм загрязнен.

Мой опыт показывает, что у всех приверженцев обычного питания организм закислен. Мне не встречались люди, у которых задержка дыхания была бы больше минуты. То есть на обычном питании, особенно у возрастных людей, задержка дыхания в основном от 15 до 30 секунд. Молодые, худенькие, бывает, дают задержку дыхания на выдохе до минуты. Если меньше минуты, то по умолчанию у вас бескислородный обмен веществ. Да в придачу мы еще едим обычную пищу, которая закисляет организм, еще сильнее смещает обмен веществ, и постепенно происходит сильное загрязнение организма. Так что проблемы со здоровьем, которые люди имеют годами, это не от старости, потому что старости как таковой нет, а от закисления организма.

– И чем же тут можно помочь?

– В первую очередь понять, как влияет питание на наше здоровье. Питание современного человека излишне рафинированное, термически обработанное, содержит разные добавки и красители. И главное, нужно понять, что обмен веществ должен быть с участием кислорода.

– Но почему же тогда люди, перешедшие на сыроедение, питающиеся щелочной пищей, тоже приобретают проблемы со здоровьем?

– Во фруктах содержится много глюкозы и фруктозы. И когда человек с обычного, закисляющего питания переходит на сыроедение, он не только не улучшает свое здоровье, но и постепенно его ухудшает. Потому что, не восстановив обмен веществ, не запустив цикл Кребса – с участием кислорода и начав употреблять продукты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, мы еще больше загрязняем организм. К каждой его клеточке начинает поступать огромное количество глюкозы и фруктозы, которая без кислорода не расщепляется. И, соответственно, образуется большое количество молочной кислоты и поливиноградного спирта. А все потому, что до перехода на сыроедение не был восстановлен обмен веществ.

Но организм всегда стремится держать pH в балансе. И чтобы выравнивать его, ему нужны щелочные элементы – кальций, железо, алюминий, калий и многие другие. Когда после перехода на сыроедение и даже веганство и вегетарианство запас этих микроэлементов заканчивается из-за сильного закисления организма по причине усиления процессов очищения и слабого расщепления глюкозы и фруктозы, то организм начинает их брать из зубов, костей, волос, ногтей, из нервной системы. Все это приводит к дефициту микро- и макроэлементов, витаминов, к нехватке энергии и другим сопутствующим проблемам. Подобное произошло и со мной через несколько лет сыроедения.

– Как же правильно перейти на здоровое питание?

– Нужно не радикально менять питание, а лишь помогать организму правильным питанием, создавать условия, чтобы процессы загрязнения-закисления стали меньше. Из питания нужно сразу убрать всю самую вредную пищу, которая сильно закисляет организм: продукты длительного хранения с множеством различных добавок (консервы, сладости, кетчупы, майонезы, мясные и рыбные изделия), высокорафинированные продукты (сахар, шлифованные крупы, изделия из белой муки и другое). Перейти на раздельное питание: белки употреблять отдельно от углеводов, в перерывах между едой пить воду. И стараться долго жевать, потому что чем дольше мы жуем, тем пища лучше усваивается. Не переедать и, конечно, добавить в рацион большое количество сырых овощей и фруктов. И уже это позволит снизить нагрузку на организм и запустить мощные процессы оздоровления.

– Этого достаточно для восстановления обмена веществ?

– Это позволит сократить нагрузку на организм. А восстановить его можно только через дыхание. Выше я сказал о дыхании как о способе диагностики. Но если заниматься дыхательными упражнениями, делать задержки дыхания, то можно постепенно включить кислородный обмен веществ. И по мере того, как он будет включаться, у человека будет улучшаться самочувствие, снижаться объем употребляемой пищи, она будет лучше усваиваться, загрязнения будут выводиться легче. Если начать практиковать задержки дыхания, то через какое-то время можно заметить, что стало достаточно поесть один раз в день, чтобы чувствовать себя хорошо. И вот с этой стадии уже можно переходить по уровням питания с традиционного на вегетарианство, затем веганство и сыроедение.

Но еще один очень важный момент – это замасливание организма. Это такой закрытый термин из восточной тибетской медицины, в интернете его не найти. Роль масел в организме очень велика. Не жиров, а именно растительных масел первого холодного отжима. Как влияют масла на организм? Они способствуют растворению и выводу жирорастворимых шлаков и токсинов. Есть у нас водорастворимые токсины, а есть жирорастворимые. Вторые растворяются и выводятся, только когда в организме хватает масел. Кроме того, масла способствуют доставке микро- и макроэлементов в клетки, очищению печени. Они нужны также для эффективного газообмена, особенно масла с содержанием омега-3. Они способствуют формированию сурфактанта – поверхностно-активного вещества, выстилающего легочные альвеолы изнутри. При дефиците масел в организме сурфактанта не хватает, и газообмен нарушен. Особенно эта проблема присуща людям, сидящим на безжировой диете (фруктоедение, реже сыроедение и др.), так как сурфактант примерно на 90 процентов состоит из жиров, что приводит к гипоксии (кислородному голоданию) и последующему сильному закислению организма и ухудшению здоровья.

А когда масел хватает, то, совмещая задержки дыхания и употребление масел холодного отжима по правильной схеме, можно намного ускорить процесс ощелачивания организма. Одним словом, соединение дыхательных техник и приема масел – главный принцип оздоровления.

– А как надо употреблять масла, чтобы замасливать организм?

– Берется чайная ложечка любого масла холодного отжима. Причем ложечка неметаллическая, чтобы масло не окислялось. Добавляется небольшое количество теплой воды, несколько капель лимона. Все это перемешивается, настаивается несколько минут и выпивается. И так несколько раз в день. Когда мы масло соединили с кислым соком либо с натуральным медом, происходит замасливание. Если просто пить масло холодного отжима, то оно лишь способствует очищению кишечника и печени. Но когда соединяем его с кислым соком или медом, то происходит определенная химическая реакция, и организм насыщается маслами. Сегодня практически у каждого современного человека есть признаки нехватки масел. К ним относятся сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос. И пока в организме есть нехватка масел, никакие дыхательные практики и правильное питание не дадут нужного результата по восстановлению здоровья. Но когда мы регулярно делаем задержки дыхания и убираем дефицит масел, то очень быстро достигаем нормы pH и тогда можем легко перейти на вегетарианство. Причем даже отказываться от мяса и рыбы не надо будет – произойдет естественный отказ.

Но это не весь секрет. Очень важно еще помогать организму. Некоторые могут годами сидеть на сыроедении, но если кишечник недостаточно чист, то, соответственно, не очень хорошо усваиваются микроэлементы, видовая микрофлора недостаточно развита, лимфатическая система неэффективно очищается. Помимо кишечника ключевую роль в оздоровлении играет печень. Она фильтрует кровь, очищает ее от загрязнений. Когда организм закислен и обмен веществ анаэробный, печень испытывает огромную нагрузку и не может вывести шлаки и токсины.

– Помогать организму тоже надо грамотно. Как конкретно это можно сделать?

– Кишечник на ежедневной основе можно очищать различными сорбентами: белой глиной, морской капустой, льняной мукой. Раз в месяц или чаще пить касторку – это масло клещевины, которое замечательно очищает кишечник. Можно вместо касторки пить алфеевский сбор, пихтовый бальзам. Почистив кишечник, переходим к печени. Печень можно чистить травами, делать тюбажи минеральной водой, маслами, но к данной процедуре есть противопоказания – желчекаменная болезнь. Поэтому к чистке печени нужно подходить очень осторожно и под руководством опытного специалиста.

Еще очень важна физическая активность, без нее все эти усилия тоже сойдут на нет, потому что будет застой лимфы. Все ненужное организму клетки выталкивают в лимфатическую систему, а лимфа движется, только когда мы движемся, прыгаем, бегаем, занимаемся спортом. Поэтому тот, кто работает лишь с питанием, но не имеет двигательной активности, обрекает себя на большие проблемы. Потому что процессы очищения запущены, а лимфа стоит, и начинается интоксикация организма. Поэтому двигайтесь. Для ленивых могу порекомендовать любые перевернутые положения: позы из йоги «березка», «плуг», стойка на голове, вис вниз головой. Перевернутые позы – мощный способ очищения лимфатической системы. Также прекрасно очищает лимфу парная баня. К физическим упражнениям рекомендую подключить цигун или любые другие энергетические практики, чтобы помогать организму быстрее очиститься и восстановиться.

Еще один важный блок – это закаливающие процедуры, потому что под воздействием холода или жары стимулируется кровообращение. Тем самым мы усиливаем процессы очищения и доставку к клеткам питательных веществ. Плюс закаливающие процедуры стимулируют выработку гормонов, отвечающих за синтез стволовых клеток и хорошее психическое состояние.

И последний блок – это работа с сознанием. Человек может выполнять все вышеназванное, но, если он испытывает постоянный стресс, это препятствует оздоровлению. Частые стрессы повышают выработку стрессовых гормонов, которые спазмируют кровеносные сосуды, из-за чего клетки не будут получать должного объема крови и, как следствие, питательных веществ и кислорода, организм будет постоянно находиться в кислой среде и иметь все сопутствующие данному положению проблемы со здоровьем. Поскольку стресс обусловлен неправильным отношением к жизни, чтобы уйти от него, нужно работать со своим мозгом. Обычный человек находится либо в прострации, либо в возбуждении. Ни в том, ни в другом состоянии он не может находиться в моменте и сконцентрироваться на чем-то, потому что у него разбалансировано правое и левое полушария. Невозможность концентрироваться, плохое настроение, психические болезни обусловлены также «грязной кровью» и спазмами в органах ЖКТ, но главное – это разбалансировка полушарий мозга. Есть простое упражнение на гармонизацию правого и левого полушарий, которое позволяет обрести ясность и спокойствие. Это одновременное рисование обеими руками: одной рукой рисуется круг, другой – треугольник. Десять идеальных пар в минуту – норма здорового человека.

Чтобы снять стресс, необходимо, с одной стороны, гармонизировать полушария мозга, а с другой – учиться постоянно пребывать в состоянии радости и присутствия здесь и сейчас. Но это уже духовная практика. Я три года занимаюсь даосскими, тибетскими, индийскими и славянскими практиками. Здесь нет никакой мистики, все это давно известно и в разных традициях просто по-разному называется. Каждый человек, желающий быть здоровым и счастливым, должен работать и на физическом, и на духовном уровне, то есть очищать и укреплять организм и сознание. То, что психическое здоровье человека зависит напрямую и от чистоты его крови и кишечника, было доказано еще в советское время доктором медицинских наук, академиком Николаевым, который возглавлял психиатрическую клинику. Он вернул к полноценной жизни сотни психически больных людей одним лечебным голоданием.

– Это ваша собственная методика или результат работы с мастером?

– Мне повезло, у меня есть учитель Дмитрий Лапшинов. Уникальный человек. Ему всего 35 лет, и 20 из них он занимается самосовершенствованием. Дмитрий объединил знания из разных традиций: казачьего спаса, даосского цигуна, тибетской тантры, учения 18 тамильских сиддхов и так далее – и создал школу целостного развития «СВАРГА», с которой сейчас ездит по всему миру. Обу-

чение в школе в очном формате уже прошли более 4000 человек, многие из них полностью выздоровели от «неизлечимых заболеваний» (рака, диабета и многих других). Я к нему периодически езжу на тренинги. Колоссальные изменения в здоровье у меня произошли именно потому, что я регулярно этими практиками занимаюсь. Каждый день от одного до двух часов уделяю дыхательным упражнениям, «железной рубашке», гармонизации полушарий мозга и медитациям.

– Вы уже сдали экзамен первого уровня по даосской практике «Железная рубашка». Непосвященному человеку даже этот первый уровень кажется чем-то фантастическим и недостижимым. Кажется невероятным, что можно без последствий и травм разбивать кувалдой кирпичи на голове человека, укладывать его на доску, утыканную гвоздями, сверху накрывать такой же доской, класть на это человека и сверху еще тяжелую плиту и опять бить кувалдой. Как долго пришлось тренироваться, чтобы достичь таких результатов? И какие должны быть последующие уровни, если даже первый так впечатляет?

– Цель жесткого цигуна – самосовершенствование и духовная трансформация через накопление жизненной энергии. Даосский цигун делится на мягкий и жесткий. Мягкий – это упражнения, больше направленные на общее оздоровление через внутреннее воздействие. А жесткий цигун направлен на укрепление тела через внешние воздействия. «Железная рубашка» – это жесткий цигун. Первая степень – это практика, направленная на укрепление тела, обретение здоровья, бодрости духа и чистого сознания.

– Что именно вы делали для подготовки к этому экзамену?

– В течение 108 дней ежедневно занимался около часа в день комплексом энергонакопительных и энергораспределительных упражнений. Это упражнения в статике и в движении с определенным типом дыхания. Принцип жесткого цигуна – накопление жизненной энергии за счет упражнений и специального дыхания. В экзамен входит три испытания: разбивание кирпичей на голове, разбивание гранитной плиты, когда ты лежишь между двумя досками с гвоздями. И третье упражнение – толкание машины копьем, которое упирается в яремную впадинку на шее. Третье испытание мы не сдавали, потому что это, во-первых, самое простое задание, во-вторых, нас экзаменовали в зале, где не было условий для толкания машины.

– Неужели за 108 занятий можно достичь таких результатов?

– Многих это поражает, потому что им кажется, что физически такое невозможно. Но здесь работа физики на последнем месте, главную роль в подготовке играет накопление и распределение жизненной энергии ци. В разных культурах это по-разному называется, но это понятие есть у всех народов, так же как и техники накачивания жизненной энергии. Слышали о шаолиньских монахах? Всех их ранее обучали практике «Железная рубашка». Смысл ее в том, что за счет дыхательных упражнений и определенных статических и динамических упражнений накапливается жизненная энергия ци. И организм начинает укрепляться изнутри так, что ты со временем перестаешь получать внешние повреждения. Раньше это было воинское искусство, чтобы в боях воинов не могли убить, проткнуть. Еще в начале XX века у нас в России были атаманы, казаки, которые владели подобной техникой. Шаолиньских монахов обучали сначала технике первого уровня – делали тело крепким и неуязвимым, затем техниками второго уровня развивали колоссальную сухожильную силу. В китайских фильмах, где они стены проламывают ударами рук и ног, по воздуху бегают – это воспринимается как фантастика, но на деле при должной подготовке вполне реально. Но самая главная цель – это все-таки физическое и психическое здоровье. Когда я сдавал экзамен первого уровня, Шень Чжи – очень почитаемый в Китае и во всем мире мастер – постоянно напоминал нам, что мы занимаемся всем этим, чтобы быть хорошими, добрыми людьми. Ведь чем лучше здоровье человека, тем он добрее, чище его сознание.

В жестком цигуне 35 уровней. Каждый последующий – это более высокий уровень сложности. Например, на втором уровне есть такое испытание, когда человек ложится виском на кирпич, второй кирпич кладется на висок с другой стороны, и после удара третьим кирпичом должны разбиться все кирпичи, а голова, естественно, остаться невредимой.

– Вы собираетесь повышать уровень мастерства?

– Да. Но я в первую очередь занимаюсь этим ради психического и физического здоровья. Вообще, если человек отзанимался 108 занятий, эффект «Железной рубашки» сохраняется в течение десяти лет. А если он пусть даже не каждый день, но будет заниматься, то эффект продлится всю жизнь. Это прекрасная трудоспособность, укрепление внутренних органов, психическое равновесие, твердая воля, дисциплина, повышение коммуникабельности.

– То, что вы занимаетесь сыроедением, сыграло какую-то роль в достижении такого результата?

– Чтобы овладеть жестким цигуном, необязательно отказываться от мяса. Просто чем чище питание, тем легче достичь результатов, так как в чистом организме энергия быстрее накапливается. Но что характерно: человек, употребляющий мясо, занимаясь техникой «железной рубашки» или любыми другими энергетическими практиками, со временем естественным образом отказывается от тяжелой пищи. Просто по мере занятий происходит очищение организма, восстановление гормонального фона, улучшается энергообмен. И все это влияет на то, что организм очищается и перестает требовать тяжелых продуктов для своего питания. Это уже давно проверено и всегда так бывает.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото предоставлены Максимом Шишеловым