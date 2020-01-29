На Пижемском месторождении построят горно-обогатительный комплекс

Правительство Коми и АО «РУСТИТАН» договорились о строительстве в республике горно-металлургического комплекса. Соглашение о строительстве вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения подписали 27 января глава Коми Сергей Гапликов и президент Группы компаний «Русские титановые ресурсы» Анатолий Ткачук, сообщает пресс-служба руководителя региона.

– Мы очень детально изучили вещественный и минеральный составы руд Пижемского месторождения. Эта работа активно проводилась с 2016 по 2019 год. По ее результатам диагностировано более 40 минералов, что позволило нам совместно с Институтом металлургии и материаловедения Российской академии наук выйти на принципиально новую схему обогащения титановых руд, – рассказал председатель совета директоров ГК «РУСТИТАН» Алексей Новиков.

– Проект интересный. Если технология позволяет обогащать руду Пижемского месторождения и получать из нее продукцию, то чем быстрее она будет реализована, чем быстрее будет создано соответствующее предприятие, тем лучше для республики. Более того, реализация этого проекта станет еще одним серьезным аргументом в пользу строительства железнодорожной ветки «Баренцкомур», включенной в федеральный план развития инфраструктуры Северного морского пути, – отметил Сергей Гапликов.

Соглашение направлено на развитие взаимоотношений между сторонами по вопросам реализации инвестиционного проекта, развития минерально-сырьевой базы и рационального использования природных ресурсов, реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года, утвержденной постановлением правительства региона от 11 апреля 2019 года № 185.

Группа компаний «РУСТИТАН» намерена привлекать к реализации проекта республиканские научно-исследовательские институты Российской академии наук, проводить подготовку специалистов по горнорудной промышленности в образовательных организациях республики.

Соглашение заключено на весь срок реализации проекта, контроль за его исполнением будет осуществлять рабочая группа по вопросам комплексного освоения титановых месторождений в Республике Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru