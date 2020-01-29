Взрослые патенты детских изобретений

Пятый, юбилейный региональный тур международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» стартовал в Коми. Куратором регионального этапа престижного интеллектуального состязания выступает Национальная библиотека Коми. Конкурс нацелен на распространение знаний об интеллектуальной собственности, оказание помощи юным изобретателям в охране их разработок.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, принять участие в конкурсе могут учащиеся в возрасте от семи до восемнадцати лет. В этом году ребята могут попробовать свои силы в двенадцати номинациях. Прием работ завершится 1 марта.

– Сегодня школьники активно занимаются проектной деятельностью, – отметила руководитель региональной дирекции конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» Наталья Гарбуз. – Ребята пишут научно-исследовательские работы, создают интеллектуальные продукты, занимаются творчеством в центрах дополнительного образования, находят новые идеи, которые воплощают в жизнь. Необходимо знать, что такие работы являются результатами их интеллектуальной деятельности, которые могут быть патентоспособными.

За четыре года (столица Коми присоединилась к конкурсу в 2016-м) в конкурсе приняли участие 780 ребят из республики. Жюри оценило 586 работ. Победителями регионального этапа стали 138 участников, из них 63 победили в российском финале конкурса. Девять победителей воспользовались правом на оказание помощи в оформлении документов на получение патента, семь из них получили решения о выдаче патента. Большинство из них сыктывкарцы.

Так, Александр Скатов придумал футболку «#явочках» и «Футболку с протиркой для очков», а Павел Герлах изобрел и запатентовал «Лестницу для эвакуации из зданий». Также в числе патентообладателей Елизавета Афанасьева, создавшая «Школьную форму для девочки», и Анастасия Зинченко, разработавшая «Игрушку для обучающих занятий». Коллектив ребят из поселка Жешарт Марина Гроуд, Денис Панев и Ирина Осипова оформили свои права на созданный ими «Набор шахмат». Денис Игнатов получил патент на промышленный образец «Экоконструктор «Берестяная плашка» с упаковкой», сейчас он занимается регистрацией своей работы в качестве изобретения. Ожидает решения экспертизы по заявленным документам также Армен Маркарян с изобретением «Обучающая настольная игра».

Региональный этап конкурса входит в перечень региональных олимпиад, сведения о победителях вносятся в модуль «Одаренные дети» государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование».

Кроме того, федеральный организатор конкурса «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» (Санкт-Петербург) вручает победителям финала сертификат на продвижение. Документ дает право на консультацию экспертов по дальнейшему развитию тематики конкурсной работы и возможным путям коммерциализации. Также юные таланты смогут участвовать в научно-исследовательской работе российских вузов в рамках магистерских и аспирантских научно-исследовательских проектов.

Узнать подробнее о конкурсе можно в региональной дирекции по адресу: Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 10, Национальная библиотека Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru