В Коми приняты усиленные меры защиты от коронавируса

Глава Коми Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории региона, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года №2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» региональные планы соответствующих мероприятий должны быть утверждены во всех субъектах страны.

По этой теме Сергей Гапликов провел рабочее совещание с главным государственным санитарным врачом по РК Людмилой Глушковой и министром здравоохранения республики Дмитрием Березиным.

– По данным Роспотребнадзора, уровень летальности по той ситуации, которая произошла в Китайской Народной Республике, характерен для сезонного подъема. Он не превышает 3-3,5 процента. И большинство заболевших – это взрослое население. Ситуация находится на жестком контроле Роспотребнадзора. Усилены и введены дополнительные меры санитарно-карантинного контроля на приграничных территориях. Перед территориальными управлениями поставлены задачи в первую очередь рассмотреть дополнительные профилактические мероприятия, оценить свою готовность к подъему заболеваемости, запас медикаментов, готовность медицинских служб, – проинформировала Людмила Глушкова.

– Утвержденный план – это дополнение к уже имеющемуся региональному плану по профилактике гриппа и ОРВИ. Оснований для беспокойства нет, наша отрасль полностью готова к приему пациентов. Сейчас важно собрать полный анамнез, поэтому мы разработали специальный опросник, который разослали во все медицинские организации, чтобы исключить возможный пропуск контактов с теми, кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда прибыл, – рассказал Дмитрий Березин.

По словам министра, в случае завоза инфекции в республику для противодействия ее распространению имеются все необходимые силы и средства, в том числе коечная сеть, оборудование и медикаменты.

– Прошу еще оказать содействие и помощь нашим организациям, занимающимся туристической деятельностью, чтобы мы имели точную информацию о контактах наших граждан с очагом новой инфекции. Необходимо быть предельно бдительными и реагировать на все сигналы, которые будут поступать. Прошу при необходимости своевременно меня информировать и реализовать мероприятия в соответствии с утвержденным планом, – заключил глава Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru