Грипп – без осложнений

За прошедшую неделю (с 20 по 26 января 2020 года) в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7135 человек, в том числе 5106 детей. Заболеваемость находится ниже эпидемического порога.

На прошлой неделе в 15 муниципальных образованиях проводилось приостановление учебного и воспитательного процесса в детских образовательных учреждениях.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулировали респираторные вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы и другие), также в материале от больных определяются вирусы гриппа В. Циркулирующие вирусы гриппа В входили в состав всех вакцин, которыми осуществлялась прививочная кампания в республике. По мнению медиков, это позволит пациентам избежать серьезных осложнений. Специалисты отмечают, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов. У тех, кто сделал прививку, но все же заразился, грипп протекает легко.

Минздрав РК напомнил, что каждый человек может снизить риск заболевания и распространения ОРВИ и гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила: мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни. В период эпидемического подъема заболеваемости по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции медики не рекомендуют заниматься самолечением, советуют обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение существенно снижает риск развития осложнений.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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