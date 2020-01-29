Резные мифы Юрия Лисовского

«Мифы на кончиках пальцев» – так называется интерактивная выставка, открывшаяся 28 января в отделе истории Национального музея Коми. Четыре представленных на ней экспоната можно не только посмотреть, но и потрогать руками и даже срисовать с их поверхности узоры.

На выставке представлены работы двух известных сыктывкарских художников-этнофутуристов – Юрия Лисовского и Павла Микушева. Специально для выставки Юрий Лисовский изготовил экспонаты, рассчитанные на тактильное восприятие. Это деревянные резные объекты, изображающие мифологических рыбу, медведя, лося и птицу. Эти образы часто встречаются в коми мифологических сюжетах, легендах и преданиях. Кстати, экспозицию дополнили фольклорные тексты.

Напомним, что еще в мае прошлого года Юрий Лисовский на своей персональной выставке в Национальном музее Коми представил большую деревянную рыбу.

– Ее вырезали на станке из твердой древесины граба по моему эскизу, – рассказал «Республике» художник. – Вначале я планировал повесить рыбу на стену, но потом решил положить на стол, чтобы каждый посетитель выставки смог сделать себе на память бумажный сувенир-оттиск. Новые три фигурки также вырезали на станке. Но на этот раз материалом послужила древесина лиственницы.

Для того чтобы сделать открытку-сувенир, на рельефную поверхность резной фигурки нужно положить лист бумаги и закрасить его мелками. Получается цветная прорисовка – оттиск. Таким образом каждый может приобщиться к этнофутуризму и унести с собой на память частичку выставки.

Уникальность выставки в том, что четыре ее экспоната доступны для незрячих и слабовидящих людей, которые смогут ознакомиться с традиционной культурой и современным искусством, «осматривая» руками резные доски.

Одним из первых оценил работы художника незрячий сотрудник республиканской специальной библиотеки для слепых имени Луи Брайля Иван Ефимов. Резные работы из дерева ему понравились, и он получил представление о героях мифов, изображенных на них.

На выставке представлены также копии графических работ Юрия Лисовского и несколько картин Павла Микушева.

Как сообщила на открытии выставки директор музея Ирина Котылева, «Мифы на кончиках пальцев» после Сыктывкара отправятся по городам и районам республики, где будут экспонироваться в муниципальных музеях.

– Идея выставки – через творчество художников-этнофутуристов познакомить жителей Коми с мифологией как одной из основ народной культуры, – отметила Ирина Котылева.

Добавим, что проект реализован при поддержке и на средства депутата Госдумы РФ Ольги Савастьяновой. Она и министр культуры республики Сергей Емельянов также попробовали нарисовать открытки по резным узорам деревянных героев мифологии.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора