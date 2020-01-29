В столице Коми проходит региональная аквабитва

Чемпионат и первенство Коми по плаванию стартовали 28 января в Сыктывкаре. Состязания проходят в центральном бассейне. В стартах участвуют как подающие надежды пловцы, так и хорошо зарекомендовавшие себя на всероссийском уровне.

Любители плавания в столице Коми уже привыкли к крупным соревнованиям российского масштаба. В 2018-м Сыктывкар впервые принимал всероссийские старты среди юношей и девушек, регулярно проходят и чемпионаты Северо-Западного федерального округа. Домом для этих баталий стал современный бассейн «Орбита», а вот в центральном бассейне увидеть серьезные соревнования теперь можно реже. Статус внутрирегиональных состязаний, конечно, ниже, но накал страстей здесь не меньший, а зачастую старты проходят даже более зрелищно. Традиционно основная борьба разворачивается между спортсменами из Сыктывкара, Воркуты и Ухты.

Посмотреть на лучших пловцов республики собралось довольно много болельщиков, была заполнена практически вся зрительская трибуна. Правда, в основном среди них были сами спортсмены и члены команд из разных муниципалитетов. Тренеры давали установки подопечным прямо с трибун, делали профессиональные пометки и записывали результаты в блокноты. Судейскую бригаду сразу после официального открытия предупредили, что электроника работать не будет и нужно фиксировать результаты по старинке – по секундомерам.

В спортзале на втором этаже можно было понаблюдать за тем, как спортсмены, волнуясь, готовятся к заплывам. После разминки их выстраивают в шеренгу, оглашают, кому с каких дорожек стартовать. Для многих это первые столь серьезные соревнования. Были среди них и уже опытные пловцы, например, на старт первого дня выходила мастер спорта Елена Булохова из Воркуты. Перспективная спортсменка специализируется на длинных дистанциях вольным стилем. В прошлом году она завоевала серебро и бронзу на Кубке России в Обнинске. Правда, этих результатов пока недостаточно для участия в более серьезных международных соревнованиях. В этом сезоне пловчиха нацелена их улучшить. Два золота регионального чемпионата на дистанциях 200 метров баттерфляем и 200 метров на спине в первый стартовый день воркутинка взяла достаточно уверенно, с хорошим отрывом от соперниц.

Соревнования продлятся до 31 января, после чего будут подведены общекомандные итоги и сформирована сборная региона для участия в состязаниях всероссийского уровня.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора