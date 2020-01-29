Лыжные триумфы на спартакиаде в Малиновке

Сборная Коми успешно выступила на спартакиаде Северо-Западного федерального округа, которая проходила на базе лыжного центра «Малиновка» в Архангельской области. В лыжебежных сражениях участвовали юноши и девушки 17-18 лет. Собрав целый урожай медалей, отлично проявили себя девушки из Коми.

В первый соревновательный день наши лыжницы заняли весь подиум на дистанции 10 километров классическим стилем. На первом и втором месте сыктывкарки Дарья Абоносимова и Олеся Ляшенко, третьей стала Дарья Канева из Ижемского района. На дистанции 15 км среди юношей четвертое место у Александра Игнатова из Усть-Куломского района.

На следующий день был спринт свободным стилем. Среди женщин золото завоевала Мария Чупрова из Сосногорска, серебро досталось Дарье Абоносимовой. Среди юношей в десятке лучших вновь оказался Александр Игнатов, он занял девятое место.

После однодневного перерыва спортсменов ждали дистанционные гонки свободным стилем. Тут юноши показали уж совсем плохие результаты и не пробились даже в первую десятку лучших лыжников. А вот девушки вновь порадовали медалями: первое и второе места у Марии Чупровой и Олеси Ляшенко.

В заключительный день по традиции были эстафетные старты. Команды из четырех человек преодолевали по три (девушки) и пять (юноши) километров. Тут ударная четверка девушек из Коми, в которую вошли все победительницы и призеры предыдущих дней, одержала безоговорочную победу. Золотые медали у Дарьи Каневой, Марии Чупровой, Олеси Ляшенко и Дарьи Абоносимовой. Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга, третье – спортсменки из Мурманской области. Команда юношей из Коми в призеры не попала.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»