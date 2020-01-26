«Пульс жизни» привел к победе

В 2019 году среди дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» впервые прошел конкурс «Лучшая социальная инициатива». Коллектив «РН – Северная нефть» был признан победителем в номинации «Охрана здоровья».

НК «Роснефть» успешно реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни своих сотрудников и уверенно удерживает звание самой социально ориентированной компании нефтегазовой отрасли России. В 2019 году «Роснефть» впервые организовала конкурс «Лучшая социальная инициатива». Участники из 52 дочерних обществ компании представили жюри 97 социальных проектов в семи номинациях.

«РН – Северная нефть» победила в категории «Охрана здоровья» с проектом «Пульс жизни», который объединил такие важнейшие направления социальной политики предприятия, как сохранение профессионального здоровья, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, популяризация здорового образа жизни среди сотрудников общества.

По статистике, сердечно-сосудистые болезни являются главной причиной смертности в России. Чтобы снизить риски, отдел социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» разработал комплекс мероприятий по профилактике и ранней диагностике недугов сердца и сосудов.

– Нефтяники регулярно проходят диспансеризацию в Усинской центральной районной больнице по принципу «зеленого коридора»: в согласованное время врачи принимают наших работников без очереди, – рассказала один из авторов проекта, ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Юлия Муллакаева. – Организуем «Дни здоровья» на промыслах, и каждый нефтяник имеет возможность пройти обследование, не покидая месторождения.

«РН – Северная нефть» активно привлекает сотрудников к ведению здорового образа жизни, занятиям спортом. Начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач подчеркнул, что приверженность коллектива принципам ЗОЖ играет важную роль в достижении высоких производственных показателей.

– Здоровый образ жизни предупреждает многие болезни, улучшает интеллектуальные способности, настроение, повышает профессиональную эффективность, – сказал Алексей Черноткач. – Общество создало идеальные условия для занятий спортом. Коллеги бесплатно занимаются в лучших спортзалах Усинска, участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, защищают честь «РН – Северная нефть» на корпоративных и городских турнирах.

Политика предприятия в области охраны здоровья и вовлечения в ЗОЖ дает отличные результаты: за два года количество нефтяников, которые постоянно участвуют в спортивных и оздоровительных мероприятиях, выросло почти на 60 процентов, с 998 до 1135 человек. Позитивным опытом усинской «дочки» «Роснефти» заинтересовались коллеги с других предприятий. Алексей Черноткач отметил, что Общество готово делиться знаниями и совершенствовать собственный подход, ведь здоровье коллектива – ключевая цель проекта «Пульс жизни».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»