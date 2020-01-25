«Ника» сразится с белорусским флагманом

Соперником сыктывкарской баскетбольной команды «Ника» в четвертьфинале Европейской женской баскетбольной лиги станет клуб «Цмоки-Минск», который является одним из лидеров в Белоруссии.

Команда «Цмоки» одержала шесть побед в группе B, уступив лишь новосибирскому «Динамо». Сибирячки в итоге и стали лидерами. В группе A «Ника» заняла третье место с пятью победами и двумя поражениями. Бой с минчанками не станет легкой прогулкой, так как команда имеет в своем составе таких мастеровитых игроков, как американки Одера Чидом и Рэйчел Териот.

Матчи с «Цмоки» пройдут 30 января в Сыктывкаре и 12 февраля в Минске. В чемпионате суперлиги-1 «Ника» находится на втором месте после клуба «Ростов-Дон-ЮФУ». Ближайшие матчи в суперлиге-1 клуб из Коми проведет 26-27 января на домашней арене против екатеринбургского «УГМК-Юниор».

Ярослав СЕВРУК

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