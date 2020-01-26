Прилузье представит свою культуру в Сыктывкаре

В рамках масштабного проекта «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященного грядущему столетию региона, в середине февраля для гостей и жителей столицы выступят творческие коллективы Прилузья.

Как сообщили «Республике» в управлении культуры администрации Прилузского района, открытие Дней культуры муниципалитета состоится 14 февраля в гимназии искусств имени Юрия Спиридонова. Здесь откроется экспозиция «Луздор му – рöдимöй му» («Прилузье – родная земля»). Эта же выставка будет представлена на следующий день в фойе академического театра драмы имени Савина, где с ней смогут ознакомиться делегаты XII съезда коми народа.

14 февраля на сцене концертного зала гимназии пройдет спектакль Объячевского народного театра имени Горчакова «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева. Режиссер-постановщик – Сергей Чуркин. В 2015 году спектакль стал лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля-конкурса любительских театров «Невские театральные встречи».

Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества представит зрителю фотоинформационный проект по истории, культуре и традициям коми народа, который дополнит часть «золотого фонда» изделий прилузских мастеров. Учреждение расскажет об истории Объячевского народного театра, о туристическом потенциале муниципалитета, исторических и этнокультурных достопримечательностях самого южного района Коми. Сыктывкарцам предложат сувениры, буклеты о районе, об известных людях Прилузья.

Центральная межпоселенческая библиотека имени Юхнина пригласит гостей на литературную площадку. Здесь можно будет ознакомиться с книгами о жизни и творчестве уроженца села Занулье, автора первого коми романа «Алая лента» Василия Юхнина и коми драматурга родом из Объячево Василия Леканова. На выставке-экспозиции «Литературное творчество Прилузья» будут представлены поэтические произведения самодеятельных авторов района. Гости познакомятся с альбомами «Луздор му – тэ рöдинаöй менам» («Родина моя – Прилузская земля») и «Культурная панорама Прилузья». Все желающие могут провести время на игровой площадке «Ворсам, гажöдчам» («Играем, веселимся»).

Прилузский районный краеведческий музей имени Ивана Яборова представит экспозицию «История одного музея», которая позволит узнать о жизнь сельского музея, отметившего в 2017 году свой полувековой юбилей. Сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Веснянка».

Гала-концерт Дней культуры Прилузского района в Сыктывкаре «Юга Коми родная земля!» состоится 16 февраля на сцене драмтеатра имени Савина. Накануне сюда из гимназии перевезут выставку «Луздор му – рöдимöй му». Участие в гала-концерте примут самые яркие творческие коллективы района, в их числе образцовый хореографический ансамбль «Орион», народный коллектив «Чёрнышские чипсанистки». Главным образом концертной программы станет река Луза. В тематических блоках зрители узнают о жизни прилузцев в мирное время и в годы Великой Отечественной войны, о самых ярких событиях, повлиявших на развитие района.

Вначале мероприятия музыкальный тон зададут выходцы из Прилузского района – баянисты братья Мороковы. Поддержать земляков также придут известные прилузцы, а ныне жители Сыктывкара: народный артист Республики Коми Петр Шучалин, солист ансамбля народной песни «Северная околица» Николай Черных, Виктор Хохлов с хореографическим коллективом «Май», гармонисты Александр Горчаков, Николай Маршев, Алексей и Василий Трофимовы.

Напомним, в течение двух лет города и районы представят в Сыктывкаре все то, чем они по праву гордятся, свои лучшие культурные проекты и события. Право открыть Дни культуры в минувшем сентябре выпало Инте.

В конце февраля свои культурные достижения и традиции района в Сыктывкаре представит Ижемский район. В ижемских днях культуры примут участие более сотни человек. Это музыканты, мастера, артисты, фотографы, художники, сотрудники районных музея и библиотеки. Затем очередь дойдет и до остальных районов. Основной организатор и координатор фестиваля – республиканский Центр народного творчества и повышения квалификации.

Артур АРТЕЕВ

Фото cntipk.ru