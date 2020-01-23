В Воркуте поставили пьесу автора «Дедушки Мазая»

Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова готовит для своих зрителей комедию «Однажды…». Спектакль по пьесе Николая Некрасова «Осенняя скука» в жанре «чуть ли не комедия» поставил режиссер Динар Хаматнуров.

Небольшое, но веселое драматическое произведение перенесет зрителей на полтора века назад – в атмосферу провинциального дворянства. В постановке задействованы актеры Павел Егоров, Гульнара Хаматнурова, Евгений Канатов, Андрей Грачев.

С творчеством Николая Некрасова все знакомятся еще в школе. Но основное внимание при этом уделяется его лирике: «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Крестьянские дети», отрывок из которого «Однажды в студеную зимнюю пору…» учили и учат наизусть все школьники страны, а его проза и драматургия остаются за скобками, нередко даже и не упоминаются.

Николай Некрасов прежде всего поэт, но он много внимания уделял театру и выступал как театральный рецензент и драматург. В свое время его пьесы и водевили шли в лучших театрах страны. Пьеса «Осенняя скука» была создана на основе второй главы третьей части романа Некрасова «Три страны света». Превращая эпизод романа в самостоятельное драматическое произведение, Некрасов подверг его значительной переработке. Авторское повествование было заменено развернутыми ремарками, монологи и диалоги расширены, осложнено действие, введен ряд новых лиц.

– На нашей сцене спектакль получил название «Однажды….». Артисты и режиссер вдохнули в него новую современную жизнь, не изменив при этом ни единого слова классика, – рассказала «Республике» директор театра Елена Пекарь. – Некрасов остался тем же и говорит о том же, но только со зрителем нашего времени. Режиссер поместил действие вне времени и пространства. Все ключевые события случаются с главным героем – помещиком Сергеем Ласуковым – в его дурацком послеобеденном сне, который доводит его до неведомых горизонтов подсознания, рождая в голове причудливые образы. Ему скучно, и он развлекается тем, что раздает своим слугам бессмысленные поручения, всякий раз распекая их за малейшую оплошность. Герой, не способный прервать муки безделья, от скуки начинает задумываться о самых серьезных вещах. Насколько это смешно или грустно, каждый решает сам, ибо соотношение яви и бреда, балансирующих на грани ясного сознания и сумасшествия, имеют индивидуальные границы.

В середине XIX века эта комедия являлась новаторским произведением. Николай Некрасов первым решился на новшества, соединив реалистические тенденции с ироничной грустью, сатирой и лирикой.

Артур АРТЕЕВ

Фото Ивана ФРОЛОВА