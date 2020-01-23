Поймать грабителей помогли камеры видеонаблюдения

Полицейскими Сыктывкара по горячим следам раскрыт грабеж, совершенный в отношении местного жителя.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, в дежурную часть обратился сыктывкарец с заявлением о том, что неизвестные открыто, с применением насилия похитили у него кошелек, в котором находилось 12 тысяч рублей. Потерпевший описал злоумышленников, а также пояснил, что преступление было совершено в подъезде дома №182 по улице Карла Маркса. Ориентировка была передана всем дежурившим патрулям.

Сотрудники Центра оперативного управления УМВД России по Сыктывкару, которые контролируют обстановку в городе путем видеонаблюдения, обратили внимание на двух мужчин, схожих по описанию с подозреваемыми в грабеже. Они вышли из магазина на перекрестке улиц Карла Маркса и Красных Партизан и сели в машину.

Сотрудники ЦОУ передали эту информацию патрулям для проверки. Вскоре машина была остановлена. Пассажир, подозреваемый в совершении грабежа, доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Лина ПЕРОВА

Фото yarnovosti.com