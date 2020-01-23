Общественник Илья Костин: «Люди очень отзывчивы на призывы о помощи»

Сыктывкарец Илья Костин много лет занимается благотворительностью, возглавляет Коми региональную общественную правозащитную организацию «Аппарель», общественное движение «Ручейная – наш общий дом», является координатором проекта «Сытый гражданин» и руководителем проектов в общественной организации «Проект 1780». Он единственный в Коми общественник, удостоенный на всероссийском конкурсе в 2018 году «Премии МИРа» за добрые дела. Для многих, приходящих в офис «Аппарели», встреча с Ильей – последняя надежда на помощь в тяжелой жизненной ситуации. При этом он сам передвигается на инвалидной коляске, и дорога на работу для него – настоящее испытание. О том, как он стал волонтером, что служит ему вдохновением в его непростой миссии, о планах на будущее Илья Костин рассказал в интервью «Республике».

– Несколько лет назад вы начали свою волонтерскую деятельность с благоустройства улицы Ручейной. Вместе с единомышленниками вы тогда создали общественную организацию «Ручейная – наш общий дом». Как родилось это желание делать что-то для общего блага, когда у вас и своих проблем хватает?

– Ну если считать проблемой мою маломобильность, то это ведь не всегда так было. В детстве я был очень активным, играл в футбол. Проблемы со здоровьем обнаружились только к 15 годам. Я всегда был нападающим, но видя, что я стал медленнее реагировать, тренер перевел меня сначала в защиту, потом поставил на ворота. А в 16 лет я попал в больницу из-за воспаления лицевого нерва, где полное обследование выявило у меня миопатию. Это генетическое заболевание характеризуется прогрессирующим ослаблением мышц. Несмотря на развивающуюся болезнь, до 2015 года, пока мне не пришлось сесть в инвалидную коляску, я работал в бизнесе – занимался ремонтом квартир. Но когда совсем стало трудно ходить, пришлось оставить эту работу.

А вообще, все, как обычно, начинается с семьи. У нас многодетная семья, восемь детей. После развода с отцом мама воспитывала нас одна, и, конечно, ей приходилось делегировать нам какие-то обязанности. На мне была семейная бухгалтерия, я отвечал за покупку продуктов, оплату счетов и хозяйственную деятельность. Жили мы очень трудно, бывало, суп варили только со свеклой, потому что в ней много витаминов и она сытная, а на другие ингредиенты нам просто денег не хватало. Это были 90-е годы, маме иногда по три месяца зарплату не выдавали. Как она это все выдержала, для меня до сих пор загадка. Порой к концу месяца продуктов вообще не оставалось и денег – тоже.

После развода с отцом мама алиментов с него не брала, а после его смерти не оформляла пенсию по потере кормильца. У нее не было ни минуты свободного времени, потому что приходилось работать на двух работах: днем она работала на СЛВЗ, а ночью там же разгружала товар. Когда мне исполнилось 16 лет, я сам записался на прием к начальнику Пенсионного фонда, которая очень душевно ко мне отнеслась и помогла оформить все документы на пенсию по потере кормильца. Мама, узнав о том, что я оформил на всех моих братьев и сестер пенсии, даже поругала меня: мол, зачем ты это сделал, я и при жизни-то от него ничего не брала, а уж тем более после смерти ничего от него не надо. Мне пришлось ее убеждать, что гордость здесь излишня, так как у нас очень тяжелое финансовое положение.

А проект «Ручейная – наш общий дом» родился очень давно, когда я еще пацаном был. На Ручейной инфраструктуры никакой, детям играть негде было. Началось все с идеи отремонтировать подъезд. Мы с моими друзьями взялись за это по собственной инициативе, наскребли денег на краску. И у нас все получилось. Жильцам соседних подъездов очень понравилась наша работа, и они стали просить, чтобы мы и им обновили подъезды. Так и пошло. Потом взялись и собственными силами сделали каток для местных ребятишек, потом волейбольную площадку, хоккейный корт и так далее. Да об этом уже много раз везде писали. Со временем у нас наладилось хорошее сотрудничество с городской администрацией и многими ведомствами. Так что сейчас решать дела стало намного легче.

– В рамках проекта «Сытый гражданин» вы кормите бесплатными обедами бездомных, помогаете им восстанавливать документы, решать какие-то их проблемы. Люди без определенного места жительства – пожалуй, самая сложная категория в плане оказания социальной помощи. Почему вы выбрали именно это направление работы?

– Просто не смог однажды пройти мимо. Зимой, когда я возвращался вечерами домой, часто видел, как в районе гаражей на Ручейной бездомные грелись у костра. Как-то я подошел и заговорил с ними. Они рассказали мне о своих судьбах. Некоторые уже не первый год живут на улице. Представляете, каково им приходится? Сейчас ведь в подъезды и подвалы не попадешь – все под замком. Бездомные ночуют под открытым небом даже в сильные морозы. При этом многие из них ходить уже не могут. Как можно переступить через людей?

– Бытует мнение, что тем, кто упал на это дно, уже практически нереально помочь подняться.

– На самом деле это ошибочное мнение. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации. И я таких историй знаю сколько угодно. Так без крыши над головой осталась женщина с нашей улицы Ручейной. Один за другим у нее ушли из жизни муж и сын. Это стало для нее тяжелой психологической травмой, и она начала выпивать. Однажды сосед обманом вынудил ее в состоянии опьянения подписать документы и затем отнял у нее квартиру. Суд признал его виновным, ему дали срок. Но квартиру вернуть не удалось. Из зоны он посылал ей всего по сто рублей в месяц, а потом, когда он умер, даже этих ста рублей женщина не могла получить. Сейчас она живет на улице. При этом она двадцать лет проработала на комбинате «Сыктывкархлеб». Я обратился к руководителю предприятия: давай, говорю, чем-нибудь поможем. Ей ведь много не надо – была бы своя крыша над головой. Комната в общаге стоит триста тысяч. Разве это деньги, когда речь идет о человеческой жизни? Тот согласился подключиться. Сейчас работаем над этим вопросом.

Еще один пример – это Анатолий, который на седьмом десятке лет оказался на улице. Много лет он жил в гражданском браке, а в 2018 году жена умерла. Через полгода пришел ее сын и попросил Толю освободить помещение, так как решил продавать квартиру. Казалось бы, жил-поживал человек и в одночасье оказался на улице. Так что я абсолютно убежден, что даже самый благополучный человек иногда на раз-два может все в жизни потерять.

– С какими проблемами в основном обращаются бездомные?

– Обычно это просьбы помочь в восстановлении документов – паспортов, СНИЛСов, медполисов – и оформлении пенсии. Как правило, это уже позволяет решить 90 процентов проблем этих людей. Вообще, «Сытый гражданин» – это ведь не про еду, хотя накормить людей тоже очень важно, а кому-то это даже может спасти жизнь. Бесплатная столовая – только лишь точка соприкосновения для дальнейшей работы. Нам нужно собрать все проблемы людей и помочь им. С этой целью у нас в рамках проекта с самого начала работала общественная приемная. Правда, поначалу она только так называлась, потому что помещения для приемной не было и общаться с людьми мы были вынуждены прямо на улице во время обедов. Мы предлагали бездомным заполнить анкеты из 50 вопросов, в числе которых – вопросы о том, чем мы можем им помочь. А потом уже, изучив их проблемы, помогали их решать.

Надо сказать, что ситуации у большинства очень сложные. Так, Анатолий, о котором я уже рассказал, мало того что остался без крыши над головой, так даже пенсию по старости не мог получать, потому что у него была утеряна трудовая книжка. В Пенсионном фонде, куда он обратился, ему предложили пойти в архив и восстановить все места работы. А он не помнит даже названий организаций, где работал.

– Даже для социально адаптированного человека восстановить эти сведения – сложнейшая задача. Как же вы помогаете в этих случаях?

– На помощь приходят сотрудники городской администрации и тех ведомств, с которыми у нас налажено взаимодействие. Мне хочется особую благодарность выразить всем, кто сотрудничает с нами. И особенно хочу отметить: власть сегодня открыта, как никогда, все охотно идут нам навстречу. В случае с Анатолием я обратился в администрацию города, где на основании его личных данных нашли все бывшие места его работы, выдали подтверждающие документы, и пенсию удалось оформить.

Многие бездомные даже писать-то не умеют, им трудно заполнить нужные документы, требуется помощь. Они приходят к нам и жалуются, что в организациях, куда они обратились, им выдают какие-то документы, но разобраться в них они просто не в силах.

– Но ведь восстановление документов стоит денег, которых у бездомных наверняка нет?

– Госпошлина составляет 1,5 тысячи рублей. Я плачу эти деньги из своей пенсии по инвалидности. Почему я трачу личные средства? Потому что смотрю на это легко: это же не заработанные мною деньги. Я вообще считаю, что пенсия по инвалидности – это просто своего рода компенсация от государства человеку, испытывающему трудности в связи с болезнью. Но я, к счастью, не испытываю трудности, я могу сам зарабатывать на себя, поэтому пенсию могу тратить на тех, кому эти деньги нужнее. Обычно я говорю людям: «Отдашь, когда сможешь. А не сможешь, значит, и не надо». Что касается фотографий на документы, то их бесплатно делает мой хороший знакомый фотограф Сергей Котов, он сам вызвался это делать.

– За время нашего разговора двери вашего офиса не закрывались, все время кто-то приходит. Откуда столько терпения выслушивать и давать надежду всем?

– Самое главное – это то, что я не один. У меня огромное количество помощников и единомышленников, без них я бы вообще ничего не смог сделать. Утром, заходя в офис, первое, что я вижу, – это фотографии всех людей, которые помогали мне в моих проектах. Их очень много, и я специально повесил их прямо у входа. Эти лица очень вдохновляют меня, потому что я точно знаю, что в трудную минуту могу позвонить любому из них, и никто мне не откажет в помощи. Здесь люди не только из Сыктывкара, но и из других городов. Многие из них помогали делать этот офис.

Мне иногда кажется, что все вместе мы создали единое информационное пространство, в котором витают идеи и ответы на вопросы. К примеру, недавно у меня возникла идея бесплатно подстригать бездомных. Как только я озвучил эту мысль, одна моя знакомая-парикмахер – Оля Сергунова тут же предложила мне это делать бесплатно. А вскоре позвонила еще одна знакомая и говорит: «Илья, могу я быть чем-то полезна в проекте «Сытый гражданин»? Я умею хорошо готовить и стричь».

– Где вы хотите устроить эту бесплатную парикмахерскую? Ведь многие бездомные страдают педикулезом, нуждаются в санитарной обработке.

– Это все мы будем делать здесь, в офисе «Аппарели», у нас есть для этого помещение, есть люди, готовые этим заняться.

– Работа очень непростая: каждого надо выслушать, разобраться, как эту проблему решить, связаться с нужными людьми. Но вы никого никуда не отфутболиваете, как это нередко бывает в чиновничьих кабинетах, и каждому гарантируете помощь. Откуда такая уверенность? А вдруг не получится помочь?

– Когда все данные по каждой ситуации забиты в компьютерную систему, контролировать процесс нетрудно. Чиновники идут навстречу. К тому же я уже поднаторел в юридических вопросах, учусь на курсах в СГУ, знаю, что можно, что нельзя. Ну и, что очень важно, у меня есть немало друзей в сфере благотворительности, и все мы всегда готовы друг другу помочь. Вот сейчас один мой знакомый открыл реабилитационный центр для наркоманов. Я попросил его: выдели мне хотя бы семь коек для моих бездомных. Он с радостью согласился, и мы решили, что для них это будет не просто ночлежка, а возможность реабилитироваться и выбраться из болота. Вот так все друг другу и помогаем. Со временем с единомышленниками думаем открыть кризисный центр для бездомных, хотя бы на небольшое количество мест.

– Столько добрых людей, оказывается, живет рядом с нами.

– Да, я сам не перестаю удивляться тому, как люди отзывчивы на всякий призыв о помощи. Взять даже последний пример: за четыре дня до Нового года я вдруг решил сделать всем бездомным новогодние подарки – теплые варежки и валенки. Придумал на скорую руку пост «ВКонтакте» об акции «Варежка добра». И за два дня мы собрали двадцать с лишним тысяч рублей, люди принесли к нам в офис 120 сладких подарков, тридцать пар валенок, шапки и варежки. Заведующая складом у нас только руками всплеснула: неужели это можно было сделать за два дня? Скажите, как после этого можно не верить в человеческое добро?

– Помещение под этот офис вы тоже ремонтировали всем миром?

– Как я уже сказал, поначалу мы принимали звонки или самих людей на улице, у себя дома или где-нибудь в кафе. Но спрос на наши услуги все рос, и возникла острая необходимость в собственном офисе, где мы могли бы проводить личные приемы и просто решать совместно свои волонтерские дела. Года два-три мы искали помещение в Сыктывкаре. Руководство города охотно шло нам навстречу, предлагали варианты помещений, но все они нам не подходили. Потому что обычно это были цокольные этажи, где надо было устанавливать подъемник, пандус. А один хороший подъемник стоит порядка миллиона рублей. От этого помещения я тоже поначалу отказывался, потому что здесь было все в страшном запустении. Предстоял такой огромный объем работы, что я просто не верил, что мы его потянем. Но поддержка друзей оказалась такой большой, что я даже не ожидал.

Я просто написал на своей странице «ВКонтакте», что администрация города дала нам в безвозмездное пользование помещения, но там необходим ремонт, и был поражен, сколько людей подключилось. Первым пришел предприниматель Кирилл Сандровский. Он строитель. Когда-то мы познакомились с ним случайно, когда я, как эксперт по доступной среде для инвалидов, участвовал в приемке здания торгового центра «Лента» на Сысольском шоссе, которое строила организация Кирилла. Знакомство наше нельзя было назвать приятным. Я выступал, скорее, как карательный орган и настоял, чтобы туалет в торговом центре весь переделали и из двух сделали один. Работы было много, нужно было снести стену, переделать коммуникации. Но Кирилл услышал меня, и через два дня все уже было переделано как надо.

Так вот, Кирилл первый пришел на помощь – отправил своих рабочих, которые начали демонтаж перегородок, вынесли мусор. Я завел «ВКонтакте» хештег «Ремонт общества Аппарель», где сообщал ежедневно о том, как идет процесс ремонта и что требуется. И люди начали присоединяться, помогать кто чем может. Лев Бойко тоже пришел одним из первых и сделал всю электрику в этом офисе.

– Какие ваши планы на будущее?

– Конечно, будем продолжать проекты по благоустройству города. Совсем недавно на грантовые средства мы сделали подсветку на трех домах по улице Коммунистической. Это те дома, на торцах которых при строительстве были выложены панно. Вечером с подсветкой это смотрится очень здорово. Осталось еще три дома на Коммуне, но это в следующем году.

Также большую ставку делаем на Максаковку и Дырнос. «Максаковка – территория жизни» – наш новый проект, в его рамках будем заниматься проблемами жителей этого микрорайона. К 75-летию Победы планируем открыть памятник тем, кто ушел на войну из Максаковки.

Также в рамках президентских грантов продолжим благоустраивать улицу Ручейную. Здесь мы выполнили уже 95 процентов поставленных до 2020 года задач. Даже школу, которую мы так долго добивались в этом микрорайоне, в правительстве региона нам обещали построить до 2023 года. Сейчас город решает вопрос с местом постройки. Район очень быстро застраивается, в нем уже очень много детей. С этого года раз в месяц будем в этих двух микрорайонах проводить бесплатные юридические консультации с адвокатом Общественной приемной главы Коми Юрием Строгановым.

Кроме того, продолжим сотрудничество с администрацией города по переоборудованию остановочных комплексов. Это ведь мы в свое время подняли тему доступности городского транспорта и остановок для маломобильных людей в Сыктывкаре. В 2018 году провели мониторинг по вопросу, какие должны быть остановки. Администрация города пошла нам навстречу, и сейчас остановки переоборудуются. Повторюсь: сегодня власть открыта как никогда, любые вопросы мы можем решить с любым руководителем ведомства. Вот я, например, живу на Ручейной и не могу воспользоваться своим льготным проездным, потому что туда ходит только пазик. Мы договорились с мэром Натальей Хозяиновой, чтобы собрать всех перевозчиков и пазики отменить, потому что для маломобильных групп населения это недоступный транспорт. Дальше мы продолжим благоустраивать Сыктывкар, участвовать в различных грантовых конкурсах, привлекать федеральные и республиканские средства.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото автора и из архива Ильи Костина