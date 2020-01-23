Министерство юстиции Республики Коми информирует

5 и 12 апреля 2020 года в Республике Ком планируется проведение выборов депутатов Советов МО на территории Удорского, Ижемского, Княжпогостского районов.

В соответствии с п. 9 ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ со списком избирательных объединений, имеющих право принимать участие в предстоящих 5 и 12 апреля 2020 года выборах депутатов Советов МО на территории Удорского, Ижемского, Княжпогостского районов, можете ознакомиться здесь: Список избирательных объединений 2020