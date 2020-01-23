Компенсация платы за капремонт проиндексирована

Более 11,6 тысячи жителей Коми старше 70 лет получили компенсацию за 2019 год по уплате взносов на капремонт. Бюджетные расходы на эти цели составили 22,7 миллиона рублей, в том числе 19,8 миллиона – из бюджета республики, сообщает правительственный портал региона.

В министерстве труда, занятости и социальной защиты республики напомнили, что эта мера соцподдержки людей старшего поколения установлена в регионе в 2016 году по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. С 1 января 2020 года также по поручению руководителя региона размеры компенсации по уплате взносов на капремонт пожилым жителям Коми, как и другие республиканские меры соцподдержки, проиндексированы на 4,8 процента.

– Компенсация по уплате взносов на капремонт пожилым гражданам – одна из наиболее востребованных мер соцподдержки. За 2019 год ее получателями стали 11 694 жителя республики – это на 2910 человек больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – сообщили в минтруде Коми.

Компенсация предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения (или его доли). Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70 лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы.

Льготы по оплате взносов на капремонт носят компенсационный характер и предоставляются центрами социальной защиты населения по месту жительства граждан. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при заключении соглашения с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению, пояснили в региональном ведомстве.

Размер компенсации зависит от возраста пожилого гражданина, факта получения компенсации на оплату взносов на капремонт в соответствии с федеральным законодательством, зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше. Например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, составляет 255,71 рубля, а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае размер компенсации – 277,72 рубля.

Для назначения компенсации получателям мер соцподдержки по оплате ЖКУ необходимо представить паспорт; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше; платежный документ, содержащий сведения о начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах на оплату взносов на капитальный ремонт.

Гражданам, которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно нужно предоставить сведения о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных в жилом помещении; платежные документы, содержащие сведения о всех начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (квитанции).

Если гражданин проживает в составе семьи, где другими членами являются неработающие инвалиды I и (или) II группы, то необходимо дополнительно представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности этих граждан.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»