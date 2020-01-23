Компенсация платы за капремонт проиндексирована

Автор: Редактор 23.01.2020

Более 11,6 тысячи жителей Коми старше 70 лет получили компенсацию за 2019 год по уплате взносов на капремонт. Бюджетные расходы на эти цели составили 22,7 миллиона рублей, в том числе 19,8 миллиона – из бюджета республики, сообщает правительственный портал региона.

В министерстве труда, занятости и социальной защиты республики напомнили, что эта мера соцподдержки людей старшего поколения установлена в регионе в 2016 году по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. С 1 января 2020 года также по поручению руководителя региона размеры компенсации по уплате взносов на капремонт пожилым жителям Коми, как и другие республиканские меры соцподдержки, проиндексированы на 4,8 процента.

– Компенсация по уплате взносов на капремонт пожилым гражданам – одна из наиболее востребованных мер соцподдержки. За 2019 год ее получателями стали 11 694 жителя республики – это на 2910 человек больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – сообщили в минтруде Коми.

Компенсация предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения (или его доли). Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70 лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы.

Льготы по оплате взносов на капремонт носят компенсационный характер и предоставляются центрами социальной защиты населения по месту жительства граждан. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при заключении соглашения с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению, пояснили в региональном ведомстве.

Размер компенсации зависит от возраста пожилого гражданина, факта получения компенсации на оплату взносов на капремонт в соответствии с федеральным законодательством, зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше. Например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, составляет 255,71 рубля, а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае размер компенсации – 277,72 рубля.

Для назначения компенсации получателям мер соцподдержки по оплате ЖКУ необходимо представить паспорт; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше; платежный документ, содержащий сведения о начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах на оплату взносов на капитальный ремонт.

Гражданам, которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно нужно предоставить сведения о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных в жилом помещении; платежные документы, содержащие сведения о всех начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (квитанции).

Если гражданин проживает в составе семьи, где другими членами являются неработающие инвалиды I и (или) II группы, то необходимо дополнительно представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности этих граждан.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»

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