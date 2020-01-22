Михаил Мурашко возглавил Минздрав России

Экс-министр здравоохранения Республики Коми Михаил Мурашко вошел в состав нового российского правительства и возглавил министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Веронику Скворцову.

Об отставке прежнего федерального правительства его председатель Дмитрий Медведев объявил 15 января. На следующий день председателем правительства России был назначен Михаил Мишустин, а 21 января президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства. 12 министров и три вице-премьера сохранили свои посты, девять министров и шесть вице-премьеров введены в состав обновленного кабинета министров.

Первым заместителем председателя правительства стал советник президента Андрей Белоусов. Посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко. Вице-премьерами остались Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Министром обороны остался Сергей Шойгу, министром иностранных дел – Сергей Лавров, министром энергетики – Александр Новак, министром сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев, министром транспорта – Евгений Дитрих, главой МЧС – Евгений Зиничев, главой минпромторга – Денис Мантуров, главой минприроды – Дмитрий Кобылкин, главой минфина – Антон Силуанов, главой МВД – Владимир Колокольцев. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства остался Владимир Якушев, а Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Минздрав возглавил Михаил Мурашко, минкультуры – Ольга Любимова, минтруд – Антон Котяков, минпросвещения – Сергей Кравцов, минюст – Константин Чуйченко, минспорта – Олег Матыцин, минэкономразвития – Максим Решетников, минкомсвязи – Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

Михаил Мурашко, уроженец Свердловска, в Республике Коми начинал свою профессиональную врачебную деятельность и дорос до министра здравоохранения. По окончании в 1992 году Уральского мединститута проходил интернатуру в Коми республиканской больнице, работал врачом-гинекологом. В 1996 году стал заместителем главврача Коми республиканского перинатального центра, а в 2000-м – главврачом этого учреждения. В 2006-м возглавил министерство здравоохранения и проработал на этом посту до 2011 года. Далее преподавал в Коми филиале Кировской медакадемии, затем уехал в Москву, где его пригласили на пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В 2013 году возглавил Росздравнадзор.

Михаил Мурашко – доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

Известный детский доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, комментируя назначение Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения, назвал его эффективным специалистом.

– Он эффективный менеджер, знает здравоохранение, он Росздравнадзор поднял, – заявил Леонид Рошаль.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»