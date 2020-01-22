В Коми утвердили эмблему празднования столетия республики

Как сообщает пресс-служба главы Коми, с этого момента разрешено использовать эмблему 100-летия для оформления официальных и иных праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции, в средствах массовой информации с целью формирования четкого, эмоционального, узнаваемого и запоминающегося образа празднования 100-летия республики.

Исключительные права на официальную эмблему предстоящего юбилея республики принадлежат администрации главы региона. При этом в администрации подчеркнули, что эмблему можно использовать строго в соответствии с брендбуком, регламентом и инструкцией по использованию официальной эмблемы празднования 100-летия образования Коми. Указанные документы призваны соблюсти единый стиль при использовании эмблемы в оформлении праздничных мероприятий. Скачать пакет документов и саму эмблему можно на официальном интернет-портале региона в разделе «100 лет Республике Коми». Использование эмблемы и ее элементов с иными целями, в том числе политическими или коммерческими, недопустимо.

Напомним, весной прошлого года стартовал народный конкурс на разработку эмблемы 100-летия региона. На него поступило 247 проектов логотипов и их вариаций. Победителем стал эскиз, разработанный преподавателем Института культуры и искусства СГУ имени Питирима Сорокина, членом Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и выпускницей этого института Полиной Кратц. Их работа в онлайн-голосовании на сайте конкурса набрала около четырех тысяч голосов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru