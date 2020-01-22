Дело о министерской взятке

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников, задержанный следственными органами 16 января, подозревается в получении взятки в 12,5 миллиона рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за освобождение из СИЗО бизнесмена Сергея Ситникова и смягчение ему обвинения. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству принято в день ареста министра. Расследование ведет следователь по особо важным делам республиканского следственного управления СК России подполковник юстиции Игорь Овсянников.

По версии следствия, арестованный в 2016 году по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов соучредитель строительной компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников решил передать взятку силовикам через своего адвоката Маргариту Мартиросян за свое освобождение и исключение из обвинения формулировки «совершение преступлений организованной группой».

Как указано в материалах дела, защитник, осведомленная, что экс-глава управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану Фаяз Шабаев знаком с министром внутренних дел Коми Виктором Половниковым, обратилась к Шабаеву с просьбой оказать содействие обвиняемому Ситникову и помочь в решении вопросов об изменении тому меры пресечения и объема предъявленного ему обвинения. Фаяз Шабаев в тот момент (7 июня 2017 года) находился в Сыктывкаре, встретился с министром внутренних дел и передал эту просьбу. Однако однозначного ответа Виктор Половников не дал.

На следующий день Шабаев был уже в Москве и связался с Половниковым по телефону. Тот сообщил, что готов оказать содействие в решении вышеуказанных вопросов, после чего Шабаев передал эту информацию Маргарите Мартиросян. Адвокат встретилась в СИЗО со своим подзащитным и довела до него содержание разговора с Фаязом Шабаевым.

Далее, как сказано в материалах дела, в ходе общения с адвокатом у Сергея Ситникова возник преступный умысел на дачу должностным лицам МВД по Республике Коми взятки в особо крупном размере – 25 миллионов рублей. Своему защитнику он предложил стать посредником, на что Маргарита Мартиросян согласилась.

Адвокат вылетела в Москву, где встретилась с Фаязом Шабаевым и сообщила ему, что Ситников готов передать министру внутренних дел Коми взятку. Договорились, что первоначально Ситников должен будет через них передать Половникову часть взятки – 10 миллионов рублей за изменение Ситникову меры пресечения – замену ареста на подписку о невыезде. А в последующем должен передать оставшуюся часть взятки – 15 миллионов рублей за изменение объема предъявленного обвинения путем исключения из него квалифицирующего признака – совершение преступлений организованной группой.

И уже 5 июля Ситников был выпущен из СИЗО. 16 июля Виктор Половников получил часть взятки – 10 миллионов рублей, которую Ситников передал ему через Мартиросян.

В последующем адвокат перевела с расчетного счета подконтрольного ей ООО «Демиург» на указанные Шабаевым расчетные счета ООО «ФЕБ», ООО «Регион» и ООО «Мира-Снаб» 8 миллионов 860 тысяч рублей, полученные ранее ООО «Демиург» от ООО «Меридиан» и ООО «Новострой-Инвест», подконтрольных Ситникову. После этого в ходе общения Шабаева и Половникова была достигнута договоренность об исключении из объема обвинения Ситникова квалифицирующего признака – совершение преступления организованной группой. 12 сентября следствие вынесло постановление о прекращении уголовного расследования в отношении Ситникова в указанной части.

27 сентября Виктор Половников получил через Шабаева вторую часть взятки – 2,5 миллиона рублей. В общей сложности министр получил от Ситникова через посредников не менее 12 с половиной миллионов рублей.

Таким образом, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, «в действиях Половникова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере».

Суд арестовал Виктора Половникова на два месяца, свою вину он не признает.

Между тем дело против Сергея Ситникова и другого учредителя ООО «Деловой альянс» – Александра Ольшевского суд еще рассматривает. Согласно материалам дела, они совершили многомиллионные хищения при возведении ряда объектов. Гособвинение потребовало приговорить Ольшевского к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, Ситникова – к девяти годам заключения со штрафом в один миллион рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»