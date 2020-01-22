Константин Лазарев проверил работу ЖКХ Печоры

Зампред правительства Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев посетил с рабочим визитом Печору, чтобы проверить работу жилищно-коммунального комплекса муниципалитета в зимнее время и оценить выполнение приоритетных региональных и федеральных программ, сообщает пресс-служба МинЖКХ.

Руководитель ведомства посетил основные ресурсоснабжающие предприятия города и провел ряд совещаний. Он положительно оценил прохождение муниципалитетом осенне-зимнего периода: все службы со своей задачей справляются, серьезных нарушений тепло-, водо- и электроснабжения не возникает, сбои и инциденты устраняются в установленные сроки. Также вице-премьер отметил, что в текущем отопительном периоде решена проблема с поставкой дров и угля жителям удаленных населенных пунктов.

Тема функционирования системы обращения с ТКО обсуждалась на совместном совещании с главой муниципального района «Печора» – руководителем администрации Натальей Паншиной и компанией-подрядчиком, осуществляющей вывоз коммунальных отходов на полигон. Как пояснил Константин Лазарев, в районе существует ряд проблемных вопросов в этой сфере – состояние подъездных путей к полигону и его оснащенность, ритмичность вывоза отходов, состояние и содержание контейнерных площадок. По оценке вице-премьера, эти вопросы необходимо решать при постоянном взаимодействии руководства муниципалитета с перевозчиком ТКО, управляющими компаниями и потребителями этой услуги. При этом было отмечено, что ситуация значительно улучшилась в сравнении с прошлым годом. Константин Лазарев пояснил, что вопрос состояния полигона будет в ближайшее время обсуждаться на уровне руководства Республики Коми.

Также состоялись рабочие совещания по обсуждению реализации плана капитального ремонта многоквартирных домов и программы переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, Константин Лазарев посетил территории, благоустроенные в Печоре в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Все запланирова нные на 2019 год работы выполнены – приведены в порядок и благоустроены два парка: парк Победы и парк имени Володи Дубинина. Жители города выражают благодарность за обустройство уютных и безопасных мест для отдыха и прогулок.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы МинЖКХ