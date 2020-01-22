Альфия Коротаева собрала друзей на свой бенефис

Юбилейный бенефис заслуженной артистки России и народной артистки Республики Коми Альфии Коротаевой прошел вечером 20 января в Сыктывкаре. Певица, а также ее друзья и коллеги по сцене театра оперы и балета выступили в зале республиканского Дома дружбы.

Концерт начался с исполнения произведения, известного как адажио Томазо Альбинони, но написанного Ремо Джадзотто. Его исполнила хозяйка вечера, представшая перед публикой в золотом концертном платье. Замминистра культуры Коми Константин Баранов поздравил певицу и вручил ей букет и приветственный адрес от главы республики. Он пожелал Альфие Коротаевой здоровья и поблагодарил за помощь министерству и участие во всех важных для региона проектах. От республиканского миннаца и Дома дружбы народов букет артистке вручил заместитель директора Дома дружбы народов Михаил Малыгин.

Заслуженная артистка России и народная артистка Республики Коми Ольга Сосновская исполнила испанскую песню Лео Делиба на слова Альфреда де Мюссе, а также песню Марка Минкова «Пройти, не поднимая глаз». Ольга Сосновская рассказала, что работает и дружит с Альфией Коротаевой уже больше тридцати лет. Добавила, что ценит подругу за «сумасшедшую работоспособность» и от всего сердца пожелала ей любви. А также быть занятой так, чтобы «вздохнуть было некогда», а предложения и роли просто «сыпались».

Прима-балерина театра оперы и балета Наталья Супрун и Альфия Коротаева подарили зрителям известный номер Камиля Сен-Санса «Лебедь». Это произведение вошло в репертуар дуэта певицы и балерины около двух лет назад – после вечера памяти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги.

От Союза театральных деятелей Коми именинницу поздравила режиссер Лариса Иванова. Она напомнила, что юбиляр не боится выступать в СИЗО и районных домах культуры.

Ведущая вечера музыковед Ольга Мойсеевич рассказала зрителям о жизни певицы. О том, как Альфия училась на швею и до сих пор создает свои сценические костюмы. О том, как юная татарка из Челябинска не смогла поступить в Казанскую консерваторию, потому что требовалось исполнение песен на татарском языке. А в семье на татарском практически не говорили. Затем Коротаева поступила в Уральскую консерваторию и приехала в Сыктывкар. Однажды получила приглашение в Вену, где ее попросили исполнить коми песни. И она смогла так хорошо выучить текст на незнакомом языке, что затем на фестивале «Василей» зрители гадали, из какого коми района эта певица. А на вечере в Доме дружбы народов она с легкостью исполнила песни на разных языках, в том числе на татарском – «Еще не все песни спеты».

Поздравили юбиляршу солисты Геннадий Муралев, Максим Палий, Александр Балашов, республиканские Союз писателей и совет ветеранов, члены Общественного совета МВД, а также татарская национально-культурная автономия. Украсили вечер танцы от сыктывкарской «Школы танго».

Солистка театра оперы и балета Анастасия Морараш исполнила песню, слова к которой придумала сама: «Улыбкой своей сразит сердца. Наш соловей из Коми – Альфия! И пусть на улице зима, согреет нас теплом всегда, сияет и горит звезда. Ей имя Альфия!»

В завершение вечера артистка рассказала, что у нее давно сложились дружеские отношения с Домом дружбы народов, назвав его храмом дружбы.

Артур АРТЕЕВ

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