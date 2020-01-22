В столице Коми переформатировали поликлинику

Во вторник в Сыктывкарской городской поликлинике №3 состоялось открытие проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Для того чтобы переформатировать работу регистратуры, кабинетов амбулаторного приема, забора крови, обустроить отделение профилактики, понадобилось полгода. За это время удалось не только внедрить новые планировочные решения, переоснастить рабочие места и обучить персонал, но и уже оценить эффект от преобразований, сообщила пресс-служба минздрава Коми.

Перемены начинаются с регистратуры: нет привычных окошек, не стало и очередей. К услугам пациентов теперь инфоматы, электронная очередь, табло вызовов, комфортная зона ожидания. Организована работа колл-центра: несколько регистраторов ведут запись на прием по телефону.

Тем, кто пришел на диспансеризацию, прививку, профилактический осмотр, теперь можно идти на прием, вообще минуя регистратуру. Таких пациентов ждут в отделении профилактики, которое расположено на втором этаже. Здесь несколько кабинетов: сделано все для того, чтобы проходить диспансеризацию можно было как можно быстрее. К тому же здоровые посетители не пересекаются с болеющими, и это еще один плюс внедрения новой модели.

Исчезли очереди и перед кабинетом забора крови – теперь каждый посетитель приходит в назначенное время. Перемены к лучшему оценили не только пациенты, но и медицинские специалисты лаборатории: упорядочен процесс работы, более рационально организованы рабочие места.

Благодаря обновлению появилась возможность записи на исследования и консультации без участия пациента из кабинетов амбулаторного приема.

Игорь ПЕТРОВ