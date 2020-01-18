«Генерация» схлестнется с «Беркутом»

Сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» примет главного конкурента в борьбе за попадание в плей-офф чемпионата суперлиги. Матчи с принципиальным противником – грозненским «Беркутом» – клуб из Коми проведет на домашней арене 18-19 января.

Вряд ли до начала чемпионата кто-то мог предполагать, что «Беркут», будучи дебютантом суперлиги, сможет претендовать хоть на что-то в свой первый сезон на столь высоком уровне. Больше надежд было связано с уже весьма опытной «Ухтой», которая к тому же серьезно усилила состав во время межсезонья. Однако именно «Беркут» стал открытием чемпионата, а обосновавшиеся на дне турнирной таблицы ухтинцы, наоборот, главным разочарованием. Клуб из Грозного дает бой даже самым мастеровитым соперникам, а в сентябрьских поединках против «Новой генерации» на своей арене в Ставрополе дважды был сильнее. Это должно дать дополнительную мотивацию сыктывкарской команде.

Игрок дублирующего состава «Новой генерации» Тимофей Турчин, который все чаще принимает участие в играх основной команды, в интервью клубной пресс-службе сказал, что в «Беркуте» собран молодой состав, команда играет на высоких скоростях. Тем не менее сыктывкарцам важно набрать шесть очков в ближайших матчах, чтобы как можно дальше отодвинуть от себя преследователя в турнирной таблице. К сожалению, как стало известно накануне матчей, в битве за важнейшие очки из-за травм не смогут принять участие лидеры клуба из Коми Виктор Прокушев и Александр Семуков.

Ярослав СЕВРУК

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