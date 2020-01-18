Коми язык в интернете

В конференц-зале Дома дружбы народов прошла презентация новых разработок Центра инновационных языковых технологий как отчет по результатам его деятельности за минувший год. О работе центра рассказала его руководитель Марина Федина и сотрудники.

Республика Коми по праву считается одним из лидеров в области информатизации российских финно-угорских языков. Во многом это заслуга действующего в Сыктывкаре Центра инновационных языковых технологий, который входит в структуру республиканского Дома дружбы народов.

За восемь лет деятельности сыктывкарского Центра межрегиональной лаборатории FU-Lab появилось множество электронных разработок, связанных с коми языком, – это электронная коми библиотека, корпус коми языка, электронные словари, диалектная медиатека, портал для изучающих коми язык и т.д.

– Прежде всего стоит отметить востребованность наших разработок, – пояснила Марина Федина. – За минувший год на сайтах нашего центра зафиксировано более миллиона посещений. Это значит, что мы нужны людям. Нам приходится работать одновременно как над созданием новых продуктов, так и над обновлением уже действующих.

Одной из важнейших разработок лингвистов в истекшем году стало приложение для пословного перевода в браузерах с коми языка на русский. Нужно просто установить приложение, и во время работы с коми текстами при наведении курсора на слово всплывает окно, в котором приведены варианты перевода на русский язык. Приложение может переводить до трех слов одновременно. Это даст возможность читать коми тексты тем, кто не вполне владеет литературным коми языком. Сейчас в базе словаря более ста тысяч единиц, и она постоянно пополняется. Приложение доступно бесплатно в интернет-магазинах Chrome и Firefox по запросу «коми словарь».

– Это не онлайн-переводчик, – уточнила Марина Федина. – Но это хороший помощник при изучении коми языка, благодаря которому можно легко запоминать новые слова и выражения.

Марина Федина отметила, что постоянно совершенствуется и пополняется также корпус коми языка. Это информационно-справочная система, основанная на базе коми текстов в электронной форме. Здесь уже собрано более шестидесяти миллионов словоупотреблений. Это крупнейший корпус по финно-угорским языкам России. Он будет пополняться и дальше. В основном за счет включения газетных и журнальных публикаций, а также переводной литературы. Корпус полезен не только для научного исследования коми языка, но и для широкого круга пользователей, интересующихся коми языком и литературой. В частности, здесь можно проследить, когда то или иное слово вошло в широкое употребление, какая форма слова употребляется чаще. С прошлого года в корпусе доступен поиск по фразе, а также сервис, который позволяет исключить из поиска ненужные слова.

В минувшем году на две тысячи произведений пополнилась онлайн-библиотека коми книг «Коми гижӧд». В частности, теперь в ней можно найти произведения известных коми поэтов Василия Власова и Серафима Попова. Сейчас в электронной базе более 8400 полнотекстовых произведений.

– В минувшем году мы впервые вышли на уровень ООН и ЮНЕСКО, – рассказала Марина Федина. – Опыт продвижения коми языка в интернете высоко оценили в Организации Объединенных Наций.

14 июля 2019 года в Женеве состоялась 12 сессия экспертного механизма совета ООН по правам коренных народов, а также параллельное мероприятие «Нормативные рамки для защиты, поддержки и продвижения языков», организованное ЮНЕСКО и руководящим комитетом Международного года языков коренных народов. На международном форуме выступила Марина Федина. Она обратилась к собравшимся с приветствием на коми языке и рассказала об опыте Коми в использовании электронных информационных технологий для поддержки развития региональных языков, особо подчеркнув роль молодежи в деле сохранения языков коренных народов. Эксперты ООН высоко оценили не только представленные доклад и презентацию, но и всю работу Центра инновационных языковых технологий.

Кроме того, центр занимается переводами (в том числе и синхронными), научной и экспертной деятельностью, организацией и участием в мероприятиях различных уровней.

Напомним, Центр инновационных языковых технологий был создан в декабре 2011 года и совершил так называемый цифровой скачок для коми языка. Все интернет-ресурсы центра постоянно обновляются, уточняются, развиваются, совершенствуются в соответствии с требованиями времени, в работе учитываются предложения пользователей. Все разработки специалистов центра доступны и абсолютно бесплатны.

Артур АРТЕЕВ

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